[굿모닝 증시]유가·환율 급등…코스피, 하락 출발 전망

31일 코스피는 국제유가와 환율 급등 영향으로 하락 출발할 것으로 전망된다.

전날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 49.50포인트(0.11%) 오른 4만5216.14에 마감했다. S&P500지수는 전장보다 25.13포인트(0.39%) 밀린 6343.72, 나스닥 종합지수는 153.72포인트(0.73%) 떨어진 2만794.64에 장을 마쳤다. 특히 '터보퀀트' 우려가 부각되며 마이크론이 9.8% 급락하는 등 반도체주 전반이 약세를 보였다.

이날 하락은 미국과 이란의 전쟁에 따른 국제유가 급등 영향을 받은 것으로 풀이된다. 서부텍사스산원유(WTI)는 심리적 저항선인 배럴당 100달러를 상회했다. 도널드 트럼프 대통령의 이른바 '타코' 발언에도 불구하고 시장은 이를 신뢰하지 않는 분위기다. 그러나 협상 가능성 자체는 열려 있다는 점에서 최악의 시나리오가 현실화될 가능성은 제한적이라는 평가다.

한지영 키움증권 연구원은 "전쟁 진행 과정의 전반적인 맥락을 보면 지금 백악관 측에서 4월 6일 이전에 합의 가능성을 제시하고 있으며, 이란 역시 협상 채널을 열어놓고 있다는 점을 고려할 필요가 있다"며 "이를 감안 시 전쟁 리스크 격화 및 고유가 장기화와 같은 워스트 시나리오의 현실화 확률은 낮게 가져가는 것이 적절하다"고 설명했다.

이날 국내 증시는 유가 상승과 원·달러 환율 급등 등 지정학적 불확실성 여진으로 하락 출발이 예상된다. 여기에 미국 반도체주 급락 역시 단기 부담 요인으로 작용할 전망이다.

다만 밸류에이션 측면에서는 하방 경직성이 점차 강화되고 있다는 분석이다. 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 7.9배로, 전쟁 발발 이전인 2월 말 10.2배 대비 약 23% 하락했다. 같은 기간 지수 하락률(-15%)을 크게 상회하는 수준이다.

한 연구원은 "코스피 역사상 선행 PER이 8.0배로 내려갔던 적은 2008년 금융위기, 2011년 유럽 재정위기, 2018년 미·중 무역분쟁 등 단 3차례에 불과했다"며 "금융위기급의 블랙스완급 충격을 제외하고는 8.0배가 사실상 지수 바닥권의 신호로 작용했다는 점에 주목할 필요가 있다"고 강조했다.

물론 향후 변수도 존재한다. 전쟁으로 원자재 가격이 상승할 경우 기업 실적 추정치(EPS)가 하향 조정되면서 밸류에이션 매력이 약화될 수 있다. PER 구조상 이익 전망이 낮아지면 지수가 동일하더라도 밸류에이션은 상승하는 효과가 나타나기 때문이다.

다만 이에 대한 우려를 현시점에서 선반영하는 것은 이르다는 판단이다. 한 연구원은 "반도체 등 주도 업종의 업황 변화를 가늠할 수 있는 1분기 실적 시즌에서 이익 컨센서스(증권사 전망치 평균) 하향 여부를 확인하고 난 후 대응하는 것이 적절하다"고 말했다.

또한 과거 사례를 적용해도 현재 시장은 여전히 저평가 구간에 있다는 분석이다. 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 당시 코스피 이익 컨센서스가 약 12% 하향 조정됐음을 감안하면, 현재 선행 PER은 7.9배에서 약 9.0배 수준으로 상승하는 데 그칠 것으로 예상된다. 이는 장기 평균 PER 10배를 여전히 하회하는 수준이다.

아울러 과거 대비 반도체 업종의 이익 기여도가 크게 높아진 점도 긍정적이다. 이는 전쟁 등 외부 충격 속에서도 이익 방어력이 이전보다 강화됐음을 의미한다.

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한 연구원은 "대내외 부담 요인으로 국내 주식 비중 축소에 대한 고민이 드는 시점이지만, 상기 내용을 고려 시 최소 기존 주식 비중을 유지해 나가는 것이 현실적인 대안"이라고 조언했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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