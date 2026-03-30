150개 금고 참여 4월 8일까지 접수

인재풀 도입으로 기회 확장

새마을금고가 상반기 공개채용을 통해 청년 고용 확대와 조직 경쟁력 제고에 나선다. 특히 최종면접 탈락자에게도 재도전 기회를 부여하는 '인재 풀 제도'를 도입해 채용의 문턱은 낮추고 기회의 폭은 넓혔다는 평가다.

“문턱은 낮추고 기회는 넓혔다”…새마을금고, 상반기 220명 공채 AD 원본보기 아이콘

새마을금고중앙회는 2026년 상반기 신입직원 공개채용을 실시한다고 밝혔다. 이번 채용에는 전국 150개 새마을금고가 참여해 총 220명을 선발한다. 지원서는 오는 4월 8일까지 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

채용 절차는 서류전형을 시작으로 필기전형과 면접전형으로 이어진다. 필기전형은 4월 25일 전국 13개 지역 고사장에서 일제히 진행되며, 인성검사와 함께 NCS 직업기초 능력 평가를 통해 지원자의 직무 적합성과 기본 역량을 종합적으로 검증한다.

면접은 지원자가 응시한 개별 금고에서 실시되며, 실무 적합성과 조직 융화력, 성장 가능성 등을 중점 평가한다. 특히 외부 면접위원을 포함한다면 평가 방식을 도입하고, 모든 평가자가 특수관계 여부를 사전 확인하는 절차를 거치도록 해체용의 공정성과 투명성을 한층 강화했다.

이번 채용에서 눈에 띄는 대목은 '인재풀 제도'다.

최종면접에서 탈락한 지원자도 자동으로 인재 풀에 등재돼, 하반기 공채 전까지 인근 금고에서 추가 채용이 발생할 경우 다시 면접 기회를 얻을 수 있다. 일회성 탈락으로 기회가 단절되는 기존 채용 구조를 보완한 장치로, 구직자 입장에서는 실질적인 재도전 통로가 마련된 셈이다.

김인 새마을금고중앙회장은 "미래 금융환경을 이끌어갈 역량과 도전정신을 갖춘 인재 확보를 위해 정기 공채를 지속해서 확대할 것"이라며 "청년층에게 양질의 일자리를 제공하고 지역사회와 상생하는 금융기관의 책무를 다하겠다"고 밝혔다.

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이번 공채는 단순한 인력 충원을 넘어 지역 기반 금융기관의 역할을 재정립하는 신호탄으로 읽힌다. 전국 단위 조직망을 바탕으로 한 대규모 채용은 지역 청년들에게 실질적인 취업 기회를 제공하는 동시에, 서민금융 현장의 경쟁력을 끌어올리는 계기가 될 것으로 보인다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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