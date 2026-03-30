현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 147,900 전일대비 1,900 등락률 -1.27% 거래량 640,149 전일가 149,800 2026.03.30 13:55 기준 관련기사 현대건설 "에너지 생산·이동·소비 전 과정 경쟁력 강화" 현대건설, 경기 구리 수택동 주택재개발 정비사업 수주 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 최저금리 주식자금으로 당일 해결 전 종목 시세 보기 은 서울 영등포구 신길1구역 공공재개발 정비사업을 6607억원에 수주했다고 30일 밝혔다. 사업시행자인 한국토지주택공사(LH)는 최근 시공사 선정을 위한 주민총회를 열고 현대건설을 시공사로 선정했다.

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영등포구 신길동 147-80일대에 지하 4층~지상 45층, 총 1483가구 공동주택과 부대복리시설을 짓는 사업이다. 신길1구역은 2005년 뉴타운으로 지정됐으나 이후 원활히 추진되지 못했다. 2021년 공공재개발 후보지로 선정됐고 지난해 LH와 사업시행 약정을 맺었다.

현대건설은 단지명으로 힐스테이트 신길클레온을 제안했다. 150m 높이에 주민공용시설을 배치하고 전 세대 4베이 이상 설계를 적용하기로 했다. 주동 수를 14개 동에서 11개 동으로 조정하는 한편 중앙광장을 3300평 규모로 조성키로 했다.

힐스테이트 신길클레온 투시도. 현대건설 제공 AD 원본보기 아이콘

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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