인천시는 청년 주거비 부담을 덜기 위해 최장 24개월간 월 20만원씩 총 480만원의 월세를 지원한다고 30일 밝혔다.

지원 대상은 부모와 따로 거주하는 19∼39세 무주택 청년으로, 청년가구와 원가구가 모두 소득·재산 기준을 충족해야 한다.

청년가구는 기준 중위소득 60% 이하(1인가구 기준 약 153만원)이면서 재산가액 1억2200만원 이하, 원가구는 기준 중위소득 100% 이하(3인가구 기준 약 535만원)이면서 재산가액 4억7000만원 이하여야 한다.

시는 더 많은 청년이 혜택을 받도록 국토교통부의 청년월세 한시 특별지원사업 대상(19∼34세)보다 연령 기준을 5세 확대했다. 올해부터는 의무복무 제대군인의 경우 군복무 기간을 고려해 1년 미만 복무자는 40세, 1년 이상 2년 미만은 41세, 2년 이상 5년 미만은 42세까지 신청할 수 있다.

올해 신규 모집 인원은 약 2750명으로 예상된다. 시는 예산 범위 내에서 소득·재산 기준을 반영한 우선순위 선발 방식을 적용해 경제적 여건이 더 어려운 청년을 우선 지원할 계획이다.

모집 기간은 오는 5월 29일까지이다. 19~34세는 '복지로', 35~39세는 '인천청년포털'을 통해 온라인 신청할 수 있으며, 관할 행정복지센터(동구·부평구는 구청)를 방문해 신청해도 된다.

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자세한 내용은 인천청년포털 누리집에서 확인할 수 있다. 선정 결과는 오는 9월 서면 또는 문자 메시지로 안내될 예정이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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