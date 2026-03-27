3월27일부터 4월8일 채용 접수

아성다이소 및 관계사에서 다음 달 8일까지 공식 채용 홈페이지에서 신입 및 경력 대규모 공개 채용을 시작한다고 27일 밝혔다.

이번 채용은 신입·경력 인재를 대상으로 아성다이소에서는 ▲영업 ▲온라인 ▲상품 ▲디자인 ▲물동 ▲물류 ▲TQC(상품안전, 교육) ▲IT ▲인사총무 ▲법무 등 47개 직무를 채용하고 관계사인 아성HMP, 아성, 한웰에서는 ▲해외영업 ▲영업관리 ▲부동산 개발 및 시설관리 등 다양한 직무를 채용한다.

아성다이소, 2026년 상반기 신입·경력 공개 채용포스터. 아성다이소 AD 원본보기 아이콘

신입 공채는 2021년 하반기 채용연계형 인턴을 시작으로 올해도 상반기 채용연계형 인턴을 모집 중이다. 인턴십 종료 후 신입사원으로 입사할 경우 대졸 초임 연봉은 4800만원으로 동종 업계에서 상위 수준이다.

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아성다이소 관계자는 "이번 채용을 통해 '국민의 생활을 함께 만들어 갈 인재'를 만나기를 기대한다"며 "앞으로도 실행력과 성장 잠재력을 갖춘 인재를 적극적으로 확보해, 더 많은 고객에게 가치를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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