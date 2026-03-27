수출탑 수상자 54명 중 40명 배출·영지 ‘최고 수출농업단지’ 선정… 전 분야 고른 성과

경남 진주시가 경상남도 농수산물 수출탑 시상식에서 농수산물 수출 시책평가 '최우수상'을 비롯해 '최고 수출농업 단지' 선정, 개인 '수출탑' 수상자 54명 가운데 40명을 배출하는 등 진주의 높은 농업 경쟁력을 재확인했다.

진주시는 지난 26일 창원컨벤션센터(CECO)에서 열린 '제30회 경상남도 농수산물 수출탑 시상식'에서 농수산물 수출 시책평가 '최우수상'을 수상했다고 밝혔다.

경남도는 도내 18개 시군을 대상으로 ▲수출 촉진 대책 수립 ▲수출실적 ▲수출신장률 ▲해외시장 개척 활동 등 17개 항목을 종합 평가해 우수 시군을 선정한다. 진주시는 전 분야에서 고른 성과를 거두며 최우수 지자체로 선정됐다.

진주시가 경상남도 농수산물 수출탑 시상식 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

또한 최고 수출농업 단지에 진주의 농업회사법인 ㈜영지(대표 박해성·딸기)가 선정돼 포상 사업비 1000만원을 받는다. 특히 수출탑 부문에서는 전체 수상자 54명 중 40명이 진주 농가로, 전국 제1의 신선 농산물 수출 도시의 위상을 다시 한번 입증했다.

단체수상은 '미리내 영농조합법인'이 100만불 탑을 받았다. 또한 개인은 ▲진주 중부농협 수출 농단 김형판 농가(100만불 탑) ▲금곡농협 수출 농단 김영준 농가 ▲농업회사법인 ㈜영지 이영식·노재운·이순욱 농가 ▲미리내 영농조합법인 김나연 농가 ▲수곡 덕천영농조합법인 강우성 농가 ▲영농조합법인 금부농 이정호 농가 ▲진주 수곡농협 수출 농단 조재국 농가 ▲진주 중부농협 수출 농단 하준규 농가가 각 30만불 탑을 수상했다.

또한 ▲골든팜 영농조합법인 정상현·김상덕 농가 ▲금곡농협 수출 농단 김근식·김효준·김석기·김민규·정창식 농가 ▲농업회사법인 ㈜영지 박미정·손정미·정찬철 농가 ▲농업회사법인 파머스 팜 김장원·김영 농가 ▲미리내 영농조합법인 강성훈·이공섭·김영청 농가 ▲북부농협 수출 농단 정상수 농가 ▲수곡 덕천영농조합법인 김대수 농가 ▲썸머힐상사 김관수 농가 ▲알찬 수출영농조합법인 이상민 농가 ▲영농조합법인 금부농 정화식·장명례 농가 ▲진주 수곡농협 수출 농단 김상수·진영업·조정호·하치홍·강권임·문은영·윤인중·윤대범 농가 등이 각각 10만불 탑을 수상했다.

수출탑 개인 부문 수상자 40명에게는 포상 사업비로 각 400만원씩, 총 1억 6000만원을 내년에 지원받게 된다.

이와 함께 수출 유공자 부문에서는 오세화 진주시 농협 쌀 조합 공동사업법인 계장이 경남 도내 농수산식품 수출 확대에 기여한 공로를 인정받아 유공자 표창을 받았다.

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진주시 관계자는 "수출 시책 최우수상과 최고 수출농업 단지 선정, 그리고 수출탑 수상자를 다수 배출한 것은 진주 농업의 경쟁력을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 신선 농산물은 물론 가공농산물까지 수출 품목을 다변화해 글로벌 시장을 확대하는 데 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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