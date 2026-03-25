오는 28~29일까지 이틀간 행사 진행

교통 통제구간·일방통행 구간 확인해야



제50회 영광군민의 날 행사장 인근 일방통행 안내도. 영광군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영광군민의 날 추진위원회가 오는 28일부터 29일까지 이틀간 영광 문화 예술의 전당 일원에서 개최하는 제50회 영광군민의 날 문화·예술한마당을 개최한다고 밝혔다.

이번 군민의 날 행사는 28일 토요일 오전 9시 30분 영광 문화 예술의전당 대공연장에서 기념식이 진행되며 주차장 특설무대에서 세대별 군민 장기자랑, 직장인 어울마당 경연, 레트로 광란파티 등을 진행한다. 29일 일요일에는 읍면 농악한마당, 색소폰 앙상블 연주, 광풍 노래자랑 등과 초대가수 김수찬과 정다경의 축하공연 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다.

많은 군민들이 방문할 것으로 예상됨에 따라 영광군과 군민의날 추진위는 원활한 교통흐름과 안전을 위해 2일의 행사기간 동안 보건소 사거리-영광중앙교회-전남교육청도서관-그랜드 아트빌 사거리-삼현연립-송하카센타 방향으로 일방통행을 유도할 계획이다.

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영광군민의 날 추진위 관계자는"행사장 주변의 주차 공간이 적고 협소해 가급적 대중교통 이용과 보건소 맞은편 공영주차장 및 만남의 주차장을 이용해 주시기 바란다. 교통 통제에 군민 여러분의 적극적인 협조와 각 읍면에서도 군민들이 일방통행 구간을 확인해 우회할 수 있도록 최대한 홍보 부탁드린다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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