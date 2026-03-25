부산항만공사, 7년 연속 마일리지 나눔



올해 13가구 747만원, 누적 5016만원

부산항만공사가 법인카드 마일리지를 활용해 취약계층 아동 지원에 나섰다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 법인카드 마일리지 약 747만원으로 지역 취약계층 아동을 위한 공기청정기 지원사업을 펼쳤다고 25일 알렸다.

이 사업은 초록우산 어린이재단과 연계해 부산지역 취약계층 아동 13명에게 공기청정기를 지원하는 사회공헌 활동이다. 미세먼지와 실내 공기 오염 등으로 호흡기 건강이 위협받는 상황에서 경제적 부담으로 공기정화기기 구비가 어려운 가구를 돕기 위해 마련됐다.

지원 물품은 1인당 57만원 상당 공기청정기이며 총 13가구에 약 747만원어치가 전달됐다.

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부산항만공사는 2020년부터 법인카드 사용으로 적립한 마일리지를 지역사회에 환원하는 나눔 활동을 이어오고 있다. 올해로 7년째다. 누적 기부금은 5016만원에 달한다.

송상근 사장은 "취약계층 아동들이 보다 쾌적한 환경에서 건강을 지키며 생활하길 바란다"며 "공공기관으로서 지역사회에 실질적인 도움이 되는 나눔을 지속하겠다"고 말했다.

이웃집 어린이 방에 설치된 공기청정기. 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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