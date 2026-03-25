홈쇼핑 업계 최초 단독 판매

특허받은 다이얼 시스템 적용

기능성·편안함 조화

신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 326,500 전일대비 6,000 등락률 +1.87% 거래량 6,342 전일가 320,500 2026.03.25 09:38 기준 관련기사 백화점 3사 봄 세일 격돌…쇼핑 넘어 ‘미식·체험’ 확대 박주형 신세계 대표 "K백화점=신세계 위상 강화" 정용진 회장, 스타필드 청라 현장점검…"안전 우선, 세계 최고 품질로" 전 종목 시세 보기 라이브쇼핑은 홈쇼핑 업계 최초로 파크골프 전용 신발을 단독 론칭하고 시니어 레저 시장 공략에 나선다고 25일 밝혔다.

스포츠 활동은 물론 일상에서도 활용 가능한 디자인을 적용했으며, 오는 30일 오후 6시 30분 방송을 시작으로 지속해서 판매할 예정이다.

이번에 선보이는 '포니 파크골프화'는 코스 환경에 적합한 디자인을 바탕으로, 장시간 보행에도 부담을 줄이는 5중 구조 레이어 쿠션을 갖춘 것이 특징이다. 또 특허 등록된 다이얼 시스템을 적용해 안정적인 착화감을 제공하고, 신고 벗기 편하도록 설계했다.

파크골프는 이용 인구가 최근 5년 동안 4배 이상 증가했고, 전국 파크골프장도 400개를 넘어서는 등 시니어 스포츠로 자리 잡고 있다. 신세계라이브쇼핑은 이러한 트렌드에 맞춰 파크골프화를 시작으로 파크골프 의류와 용품 등의 상품도 준비 중이다.

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임성중 신세계라이브쇼핑 레포츠MD(상품기획자)는 "파크골프화 론칭을 계기로 시니어 고객이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 스포츠를 즐길 수 있도록 관련 전문 상품군을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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