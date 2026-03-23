2024년 이어 연속 우수 관광지 타이틀 획득

국내 최초 해양치유 전문 시설…브랜드 가치 상승

전남 완도해양치유센터가 한국관광공사 주관 '2026 우수 웰니스 관광지'로 재지정되며 대한민국 대표 해양치유 명소로서의 입지를 확고히 다지고 있다.

23일 완도군에 따르면 한국관광공사는 전국의 웰니스 관광지를 대상으로 콘텐츠 적정성, 관광객 유치 현황, 운영·관리 적절성 및 발전 가능성 등을 종합 평가해 우수 웰니스 관광지를 지정하고 있다.

완도해양치유센터가 한국관광공사 주관 '2026 우수 웰니스 관광지'로 재지정 됐다. 완도군 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 2023년 11월 국내 최초 해양치유 전문 시설로 문을 연 완도해양치유센터는 이듬해 신규 지정된 데 이어, 올해 재지정 심사에서도 다분야에서 높은 점수를 받았다.

특히 전문적인 운영 체계와 자연 자원을 활용한 차별화된 치유 프로그램이 호평을 받았다. 아울러 외국인 방문객 증가, 높은 고객 만족도, 지역 관광 자원 연계 상품의 우수성 등도 재지정의 주요 배경으로 꼽힌다.

실제로 올해 2월 말 기준 센터 누적 방문객은 13만 명을 돌파하며 가파른 성장세를 보이고 있다.

완도군은 이번 재지정을 발판 삼아 해양치유산업 거점이자 웰니스 대표 관광지로서 브랜드를 한층 강화한다는 구상이다. 이를 위해 해양치유 관광 상품 개발, 재방문 증대를 위한 프로그램 운영, 단체·학교 등 체험 연계 확대, 국내외 마케팅 강화에 행정력을 집중할 계획이다.

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신우철 군수는 "우수 웰니스 관광지 재지정은 우리 군이 꾸준히 추진해 온 치유·웰니스·관광 정책이 맺은 결실"이라며 "앞으로도 이용객의 치유 효과를 극대화하고 지역과 함께 성장하는 지속 가능한 치유 관광 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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