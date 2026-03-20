국민의힘 홍성주 달서구청장 예비후보 선거사무소는 20일 그동안 함께 경쟁해온 손인호 달서구청장 예비후보가 홍성주 후보 지지를 선언했다고 밝혔다.

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손인호 예비후보는 지지 선언을 통해 "달서구의 더 큰 도약과 구민들의 열망을 실현하기 위해서는 행정 전문가로서 검증된 역량을 가진 홍성주 예비후보가 적임자라고 판단했다"며, 자신의 모든 비전과 열정을 홍성주 예비후보에게 실어주기로 했다는 뜻을 전했다.

손인호 대구 달서구청장 예비후보(왼쪽)가 홍성주 예비후보 지지를 선언한 뒤 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이에 대해 홍성주 예비후보는 "천군만마와 같은 소중한 힘을 보태주신 손인호 예비후보님의 어려운 결단에 깊은 감사와 존경의 마음을 표한다"며, "손 예비후보님이 품으셨던 달서에 대한 뜨거운 열정과 비전까지 제가 모두 이어받아 무거운 책임감으로 완수하겠다"고 화답했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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