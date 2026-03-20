부산 기장군, 방사선 의·과학산단 길찾기 편의 높인다
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동남권 방사선 의·과학산업단지에 도로명판 53개소 신규 설치… 물류·안전 대응 강화 기대
기장군은 미래 100년 먹거리로 주목받는 '동남권 방사선 의·과학산업단지'의 위치 안내 편의를 높이기 위해 주소정보시설 53개소를 신규 설치했다.
군은 산업단지 내 기업 입주가 본격화되고 유동 인구가 증가함에 따라, 주요 교차로와 이면도로 등 위치 확인이 필요한 지점에 차량용과 보행자용 도로명판을 설치했다.
이번 시설 확충으로 입주기업과 방문객의 길 찾기가 한층 수월해지고, 물류 배송 효율성도 높아질 것으로 기대된다. 또 경찰·소방 등 긴급 상황 발생 시보다 정확한 위치 파악이 가능해져 재난과 응급 대응 능력 향상에도 도움이 될 전망이다.
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기장군 관계자는 "동남권 방사선 의·과학산업단지는 지역의 미래 산업을 이끌 핵심 공간인 만큼, 누구나 쉽고 빠르게 길을 찾을 수 있는 환경 조성이 중요하다"며 "산업단지 활성화와 군민 편의를 위해 주소정보시설을 지속적으로 관리·보완해 나가겠다"고 말했다.
군은 도로명판뿐 아니라 건물번호판, 사물주소판 등 다양한 주소정보시설을 체계적으로 관리해 보다 정확하고 편리한 주소 행정 서비스를 제공할 계획이다.
동남권 방사선 의·과학산단에 신규로 설치된 주소정보시설물.
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영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
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