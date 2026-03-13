포항시, '2026 WeGO 킥오프' 참석 …글로벌 스마트시티 협력 강화
12일 서울서 개최된 '2026 WeGO Activities Kick-Off Event' 참여
제7차 WeGO 총회 및 서울 스마트시티 프라이즈 등 2026년 핵심 사업 공유
2025년 국내 유일 '본상' 수상 저력 바탕, 데이터 기반 도시관리 정책 전파
포항시는 지난 12일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 '2026 WeGO Activities Kick-Off Event'에 참여해 전 세계 회원 도시 및 파트너들과 스마트시티 전략 방향을 공유하고 글로벌 협력 활동에 나섰다.
이번 행사는 세계스마트시티기구(WeGO)가 주관하는 연례 행사로, 주한 외교단과 WeGO 자문위원, 서울스마트도시상 운영위원, 국내 회원도시 및 기업 도시 관계자 및 자문위원들이 참석해 올해 추진될 주요 스마트시티 협력 사업과 전략 방향을 공유하는 자리다.
세계스마트시티기구(WeGO)는 2010년 설립된 스마트시티 국제기구로, 전 세계 60여 개국 200여 개 도시와 기관이 참여해 스마트시티 정책과 디지털 전환, 도시 간 협력 사업을 추진하고 있다.
포항시는 2025년 WeGO에 정회원으로 가입해 올해부터 본격적인 활동을 시작한다. '2025 스마트시티 어워즈'에서 전 세계 수백 개 도시가 참여한 가운데 국내 도시로는 유일하게 본상을 수상하며, 포항시가 추진 중인 AI 기반 시민 체감형 스마트 서비스가 국제적으로 주목을 받고 있다.
이번 행사에서는 ▲2026년 WeGO 주요 활동 계획 ▲서울 스마트시티 프라이즈(Seoul Smart City Prize) 추진 계획 ▲제7차 WeGO 총회 개최 계획 ▲글로벌 청년 어워드 등 올해 추진될 주요 프로그램이 소개됐다.
또한 회원 도시 간 교류와 협력 방안을 논의하는 네트워킹 프로그램도 함께 진행됐다.
특히 포항시는 이동형 차량을 활용한 IoT 기반 도시 데이터 수집 체계 구축 등 데이터 기반 도시관리 정책을 추진하고 있는 만큼, 이번 행사에서 관련 정책 사례를 공유하고 글로벌 협력 네트워크를 강화할 계획이다.
포항시 관계자는 "세계 주요 도시와 스마트시티 정책을 공유하고 협력 기반을 확대하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 글로벌 네트워크를 통해 포항의 스마트시티 정책과 우수 사례를 널리 알리고 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
