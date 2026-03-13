정윤순 제10대 여성회장 선출…조직 단합·지역사회 봉사 확대 다짐

부산재향군인회 여성회는 지난 11일 시회 회의실에서 여성회 대의원 31명이 참석한 가운데 '여성회 임원 직무교육 및 운영 혁신 간담회'를 개최하고 여성회 조직 운영 방향과 정책 추진 방안을 논의했다.

이날 간담회는 부산재향군인회 박동길 회장의 주관으로 진행됐다. 박 회장은 인사말에서 "여성회는 향군 조직의 중요한 축으로 지역사회 봉사와 안보 의식 고취에 큰 역할을 해왔다"며 "새롭게 선출된 구·군 여성회장들과 기존 회장들이 서로 협력하고 단합해 시회 정책이 일관성 있게 추진될 수 있도록 힘을 모아 달라"고 당부했다.

행사는 등록 및 접수를 시작으로 여성회 임원 직무교육과 운영 혁신 간담회가 이어졌다. 간담회에서는 새롭게 선출된 구·군회 여성회장들과 기존 여성회장들이 시회 정책의 일관된 추진을 위해 협력 방안을 논의했다.

이어 시회 조직부장 조병광의 직무교육이 진행됐으며, 교육 내용에 대한 다양한 의견 교환이 이어졌다. 특히 참석자들은 향군 'GO! GO! GO!'(가꾸고, 기억하고, 나누고) 브랜드 가치를 높이기 위한 활동 방향과 여성회 봉사단의 역할에 대해 논의하며 조직의 단합과 정책 추진력 강화를 다짐했다.

이어 열린 정기총회에서는 주요 안건에 대한 의안 심의가 진행됐으며, 투표 결과 정윤순 회장이 제10대 여성회장으로 선출됐다.

박동길 회장은 정윤순 회장의 당선을 축하하며 "새로운 여성회 지도부가 중심이 되어 여성회의 화합과 발전을 이끌고, 지역사회 봉사와 향군 발전을 위해 더욱 활발한 활동을 펼쳐 주기를 기대한다"고 말했다.

또 행정과장 정나영은 "이번 직무교육과 혁신 간담회를 통해 새롭게 구성된 여성회 지도부가 하나 된 조직으로서 지역사회와 향군 발전을 위해 더욱 적극적인 활동을 펼쳐 나갈 것으로 기대한다"고 말했다.

이날 행사 이후에는 여성회 발전을 위한 회장단 격려와 소통의 자리도 이어졌다.

부산재향군인회 여성회가 임원 직무교육·운영 혁신 간담회를 갖고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자



