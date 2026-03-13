3대 전략·20개 과제 추진… ‘청렴플러스 TF’ 운영, 청렴경영 강화

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 9일 사장 주재로 '2026년 반부패·청렴 추진계획 공유회의'를 열고, 올해 추진할 반부패·청렴 과제와 전사적 협력 방안을 논의했다.

이날 회의에는 사장을 비롯해 상임감사, 노조위원장, 본부장·부서장 등 노사를 아우르는 주요 간부진이 참석해 청렴경영 강화를 위한 다양한 의견을 공유했다.

BMC는 올해 △청렴 인프라 구축을 통한 청렴 생태계 조성 △부패 위험 제거·개선을 위한 취약 분야 관리 △청렴의식 제고와 청렴문화 확산 등 3대 전략을 중심으로 총 20개의 세부 추진 과제를 마련했다.

회의에서는 각 추진 과제의 실행 방향을 공유하고, 부패 취약 분야 개선과 청렴문화 확산을 위한 부서 간 협력 방안을 논의했다. 또한 주요 시책의 체계적인 이행과 관리 강화를 위해 조직 전반의 협력체계를 더욱 강화하기로 했다.

AD

특히 BMC는 '청렴을 최우선 가치로 삼고 소통과 협력을 기반으로 청렴 추진체계를 고도화한다'는 목표 아래 최고경영진의 의지를 담은 '청렴플러스 TF'를 운영할 계획이다. 사장과 상임감사가 공동 팀장을 맡아 주요 과제 추진 상황을 체계적으로 관리하고 실질적인 성과 창출을 도모한다.

신창호 사장은 "청렴은 공기업이 시민의 신뢰를 얻기 위해 반드시 지켜야 할 기본 가치"라며 "부패 취약 요인을 지속적으로 점검하고 제도를 개선해 보다 공정하고 투명한 조직문화를 만들어 가겠다"라며 "전 임직원이 함께 참여하는 청렴 실천을 통해 시민이 체감할 수 있는 청렴한 공기업으로 거듭나겠다"고 강조했다.

부산도시공사가 ‘2026년 반부패·청렴 추진계획 공유회의’를 열고 있다. BMC 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>