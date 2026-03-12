7월 재단 출범…먹거리 선순환 구축

우승희 영암군수(가운데)와 함께 진행된 영암농식품유통센터 발기인 총회. 영암군 제공

전남 영암군이 (재)영암농식품유통센터 설립을 위한 발기인총회를 개최하며 재단 출범 준비에 속도를 내고 있다.

군은 지난 11일 군청 낭산실에서 (재)영암농식품유통센터 설립 발기인총회를 열고 재단 설립과 운영을 위한 주요 안건을 심의·의결했다고 밝혔다.

이날 총회에서는 재단법인 정관을 비롯해 각종 운영 규정과 재산 출연, 2026년 사업계획 및 예산안 등이 논의돼 의결됐다.

전남 영암군은 2024년 6월 설립 타당성 검토 용역을 실시하고 같은 해 12월 전라남도와 협의를 마쳤다. 이어 '영암농식품유통센터 설립 및 운영 조례'를 제정해 법인 설립의 제도적 기반을 마련했다.

또한 지난해부터 올해 2월까지 1~5차 임원추천위원회를 통해 초대 상임이사와 이사, 감사 등 재단 임원 선임 절차도 마무리했다.

재단은 이번 총회에서 의결된 정관 등을 바탕으로 전라남도의 법인 설립 허가를 받은 뒤 등기 절차와 직원 공개채용을 진행해 오는 7월 정식 출범할 예정이다.

이승준 군 유통산업과장은 "이번 총회를 계기로 재단법인 설립 절차를 차질 없이 진행해 운영 기반을 마련하겠다"며 "농가 조직화와 농산물 기획 생산, 로컬푸드 활성화를 통해 지역 먹거리의 지역 내 소비 선순환 체계를 구축하겠다"고 말했다.

