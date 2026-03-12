순천서 동부권 발전 전략 발표

산업 고도화·신산업 육성 추진

공공기관 유치·대학연계 구상

경전선 전철화 등 교통·물류 인프라 개선

더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 나선 이병훈 예비후보가 전남 동부권을 통합특별시의 중심 성장축으로 육성하겠다는 구상을 밝혔다. 기존 산업 고도화와 신산업 육성, 공공기관 유치, 교통·물류 인프라 개선 등을 통해 동부권 발전 전략을 추진하겠다는 내용이다.

이병훈 예비후보는 전날(11일) 전남 순천 패션의거리를 찾아 기자회견을 열고 전남 동부권 발전 전략을 발표했다.

이 예비후보는 "전남 동부지역본부 청사를 대폭 확장해 통합시청사 수준의 행정거점으로 격상하고, 동부권 행정 컨트롤 기능을 강화하겠다"며 네 가지 전략을 제시했다.

우선 기존 산업 구조 고도화와 신산업 육성을 추진하겠다고 밝혔다. 석유화학과 철강 산업의 경쟁력을 강화하고 친환경 전환을 추진하는 한편 반도체와 소재·부품·장비(소부장) 기업 유치, RE100 산업단지 조성을 추진하겠다는 구상이다.

또 우주산업진흥원 신설을 통한 우주항공 산업 활성화, 에너지 분야에서 2차전지 산업과 수소발전 산업 육성도 제시했다. 이와 함께 그린바이오 클러스터 조성과 생태·해양·치유 관광벨트 구축, 수출·물류 중심 산업단지와 연계한 국제 산업벨트 구축 등을 추진하겠다고 밝혔다.

동부권 특성에 맞는 정부 공공기관 유치도 강조했다. 전남 동부권의 산업·연구 역량과 지역 특성을 반영한 전략 산업과 연계된 공공기관을 적극 유치해 고용과 지역 경제 활성화를 이끌겠다는 계획이다.

대학·기업·공공기관을 연계한 혁신 생태계 구축 구상도 내놨다. 산업·연구·교육이 상호 보완되는 구조를 만들고 공공기관 연관 기업 유치와 의료·교육 시설 확충을 통해 청년과 가족이 안정적으로 정착할 수 있는 환경을 마련하겠다는 설명이다. 또 중소기업과 스타트업을 지원하는 연구개발(R&D) 허브와 인큐베이터를 운영해 지속 가능한 혁신 생태계를 구축하겠다고 밝혔다.

교통·물류 인프라 개선 방안도 제시했다. 경전선(광주·부산) 구간 가운데 순천 지역의 전철화와 지하화 사업을 조기 완공해 교통 불편을 해소하고 여수·광양 항만과 연계한 산업 물류 거점을 강화하겠다는 것이다.

또 항만과 내륙을 연결하는 교통망을 구축해 글로벌 공급망 경쟁력을 확보하고 광주·전남 간 광역교통망을 확충해 산업·관광·연구개발 활동의 연계성을 높이겠다고 밝혔다.

이와 함께 자전거와 대중교통, 친환경 모빌리티 기반을 확대해 정주 여건을 개선하고 관광 활성화에도 기여하겠다는 계획을 덧붙였다.

이 예비후보는 "광양군수 재임 당시 동광양시와 광양군의 행정통합을 성공적으로 이끌었고 전남도 근무 당시에는 고흥 나로우주센터 유치와 여수 엑스포 유치 등 국가 프로젝트를 추진한 경험이 있다"며 "이를 바탕으로 전남 동부권을 새로운 성장축으로 발전시키고 전남광주특별시의 미래 경쟁력을 만들어 내겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



