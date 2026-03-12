퇴락가옥 정비·초가 이엉잇기 등 7개 사업에 22억7000만원 투입

市, 전통가옥 보존·정주환경 개선 통해 세계유산 가치 관리

경주시는 유네스코 세계문화유산인 양동마을의 역사적 가치 보존과 정주환경 개선을 위해 올해 보수·정비사업을 추진한다고 12일 밝혔다.

양동마을은 1984년 국가민속유산 제189호로 지정돼 있으며 2010년 유네스코 세계문화유산으로 등재된 전통 역사마을이다.

강동면 양동리 일원으로, 지정 면적은 96만9115㎡이며 지난해 12월 말 기준 131세대 200명이 거주하고 441동의 전통 건축물이 남아 있다.

시는 올해 총사업비 22억7400만원(국비 15억5850만원 포함)을 들여 양동마을 보존과 관리 강화를 위한 7개 보수·정비사업을 추진한다.

주요 사업은 ▲퇴락가옥 정비공사(14가옥) ▲초가 이엉잇기 사업(107세대 242동) ▲흰개미 방제 ▲두곡고택 보수공사 ▲송첨종택 모니터링 용역 ▲이향정·사호당 고택 보수 실시설계 용역 등이다.

특히 경주시는 노후·훼손된 전통가옥을 정비하고 초가 지붕 유지관리와 해충 방제를 실시하는 등 문화유산의 원형 보존과 구조 안전 관리에 중점을 둘 계획이다.

또 주민들의 생활환경 개선과 관광객 안전 확보를 위한 주변 환경 정비도 병행해 추진한다.

시는 이번 사업이 양동마을의 전통 경관을 보존하는 동시에 주민 정주환경 개선과 문화유산 관광 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

주낙영 경주시장은 "양동마을은 우리나라를 대표하는 전통 역사마을이자 세계가 인정한 문화유산"이라며 "체계적인 보수·정비사업을 통해 문화유산의 가치를 지키는 동시에 주민들의 정주여건도 함께 개선해 나가겠다"고 말했다.

