美 워싱턴D.C., 뉴욕, 스위스 제네바 순차 방문

김민석 국무총리가 12일 오전 미국으로 출국했다. 지난 1월 방미 이후 약 한 달 반 만이다.


김민석 국무총리(가운데). 조용준 기자

김민석 국무총리(가운데). 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

국무총리비서실에 따르면 김 총리는 이날부터 오는 19일까지 5박 8일 일정으로 미국 워싱턴D.C.와 뉴욕, 스위스 제네바를 순차 방문한다. 총리실은 "방문 기간 중 유엔 사무총장 및 각 전문기구 수장과 미 주요 고위 인사를 만날 예정"이라고 밝혔다.

김 부총리는 지난 1월22~26일에도 미국을 방문했다. 김 총리 취임 후 첫 출장이자 대한민국 국무총리의 단독 방미는 41년 만으로, 1987년 민주화 이후 처음이었다. 당시 김 총리는 JD 밴스 미국 부통령과 만나 관세, 동맹 현대화 등 현안을 논의했는데, 이번에도 관련해 후속 논의를 할 것으로 보인다. 특히 이날 오후 국회에서 대미투자특별법 통과가 예정된 만큼, 이를 지렛대 삼아 핵추진잠수함, 원자력 협력 등 한미 정상 간 합의사항이 담긴 조인트팩트시트(JFS) 이행을 촉구할 것으로 보인다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"돈 복사기래" 입소문 타더니…100조 몰리며 '대박 수익률' 기록한 종목 "돈 복사기래" 입소문 타더니…100조 몰리며 '대박...
AD

뉴욕에서는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 등을 만나 한국 정부의 '유엔 인공지능(AI) 허브' 유치를 위한 협의에 나선다. 아울러 제네바에서 세계보건기구(WHO), 국제노동기구(ILO), 국제이주기구(IOM) 등 관계자들을 만날 예정이다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈