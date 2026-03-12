31일까지 할인·포인트·선물 등 다양한 혜택

교원투어는 여행이지가 가정의 달을 앞두고 다양한 혜택을 담은 '여행 이지(EASY) 고(GO) 페스타'를 오는 31일까지 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 페스타는 선착순 GO, 할인 GO, 행운 GO, 혜택 GO 등 다양한 프로모션과 이벤트로 구성됐다.

먼저 페스타 기간 동안 매주 수요일 오전 10시에 진행되는 '선착순 GO'에서는 서유럽과 베네룩스 3국 등 여행 상품을 최대 15만원 할인된 가격에 선착순으로 판매한다. '할인 GO'에서는 서유럽, 동유럽·발칸, 일본 규슈 등 인기 패키지 상품을 최대 10만원 할인된 가격에 제공한다.

페스타 상품을 예약한 고객을 대상으로 '행운 GO' 이벤트도 진행한다. 추첨을 통해 총 650만원 상당의 여행이지 포인트를 증정하며, 경품은 100만 포인트(1명), 50만 포인트(5명), 30만 포인트(10명)로 구성됐다. 당첨자는 다음 달 20일 발표한다.

현대카드 결제 고객을 위한 '혜택 GO' 프로모션도 마련했다. 패키지 상품 결제 시 최대 10만원 즉시 할인 혜택을 제공하고, 항공권 결제 시에는 최대 13% 할인 혜택을 받을 수 있다. 해당 할인은 다른 할인과 중복 적용이 가능하다.

이와 함께 5월 출발 상품을 예약한 유아·아동 동반 고객에게는 '가정의 달 도서 키트'를 증정한다. 도서 키트는 교원 빨간펜 '솔루토이 지리' 낱권 3권으로 구성됐다.

여행이지는 페스타 기간 라이브커머스 채널 '이지타임딜'을 통해 인기 여행지 상품도 선보인다. 오는 17일과 24일에는 각각 푸꾸옥, 오키나와·미야코지마 여행 상품을 라이브 방송으로 판매하며, 방송을 통해 예약하는 고객에게 추가 할인과 다양한 혜택을 제공할 예정이다.

