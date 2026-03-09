스노우피크 SS상품 20~70% 할인

양말·기프트 카드 사은품 증정도

광주신세계 본관 7층 스노우피크 매장에서 직원이 고객에게 상품을 설명하고 있다. 9일부터 본관 지하 1층에서 스노우피크 SS 상품 대전이 열린다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

㈜광주신세계가 봄나들이를 준비하는 고객들을 위해 '스노우피크' SS상품 대전을 개최한다. 신세계백화점 최초로 스노우피크의 대형 이월행사를 준비한 만큼 많은 고객이 방문할 것으로 기대된다.

광주신세계는 9일부터 15일까지 본관 지하 1층 이벤트홀에서 스노우피크 SS 상품 대전을 연다. 이번 행사에는 티셔츠와 바지, 바람막이 재킷과 가방 등 2025년 SS시즌 이월상품을 정상가 대비 20~70% 할인된 가격으로 판매할 예정이다.

행사 중 대표 상품으로는 여성 모자, 맨투맨, 방수 재킷이 있다. 행사장 기간 중 15만원 이상 구매 고객에게는 양말을, 30만원 이상 구매 고객에게는 스타벅스 1만원 기프트 카드를 증정한다. 사은품은 한정 수량으로 조기 품절될 수 있다.

스노우피크는 아웃도어 전문 브랜드로 텐트 등을 생산하며 탁월한 기능성을 인정받았고, 아웃도어 활동에 필요한 아우터부터 일상생활에 적합한 의류까지 선보이며 소비자들로부터 긍정적인 평가를 받았다. 스노우피크 본 매장은 광주신세계 본관 7층에 있다.

광주신세계 김윤철 패션팀장은 "봄나들이를 준비하는 고객들을 위해 스노우피크 SS상품 대전을 신세계백화점 최초로 기획했다"며 "인기 상품을 할인된 가격에 구입 가능한 이번 기회에 많은 고객이 찾아 주시길 바란다"고 말했다.

