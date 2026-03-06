3~5월 어린이·청소년·성인 대상 프로그램

시 낭송·시 창작 등 참여형 문학 체험 마련

광주문학관 누리집·전화로 선착순 접수

광주문학관이 시민을 대상으로 한 문학 체험 프로그램을 마련했다. 어린이부터 성인, 작가 지망생까지 참여할 수 있는 강좌로, 그림책 만들기와 노벨문학상 작품 읽기, 시 낭송과 시 창작 등 다양한 문학 활동이 진행된다.

광주시는 시민의 문학적 감수성과 창작 역량을 키우기 위해 '2026년 광주문학관 상반기 정기 프로그램'을 운영한다고 6일 밝혔다. 프로그램은 3월부터 5월까지 진행되며 ▲그림책 만들기 ▲노벨문학상 작품 읽기 ▲시 낭송 ▲시 창작 등 5개 과정으로 구성됐다.

어린이를 대상으로 하는 '나만의 그림책 만들기'는 28일부터 매주 토요일 오전 10시에 열린다. 다양한 아동도서를 읽고 자신의 생각과 감정을 담은 그림책을 직접 만들어보는 프로그램이다.

청소년 대상 '노벨을 읽는 청소년들'은 24일부터 매주 화요일 오후 3시에 진행된다. 노벨문학상 수상작을 함께 읽으며 작품 속에 담긴 가치와 의미를 살펴보는 방식으로 운영된다.

성인을 위한 강좌도 마련됐다. '시를 노래하라'는 27일부터 매주 금요일 오전 10시에 진행되며 발성과 호흡 등 시 낭송 기법을 배우고 시를 낭송하는 시간을 갖는다.

또 '노벨을 읽는 사람들'은 27일부터 격주 금요일 오후 3시에 열린다. 노벨문학상 수상작을 함께 읽으며 세계문학에 대한 이해를 넓히는 독서 프로그램이다.

창작에 관심 있는 시민과 작가 지망생을 위한 '시 창작 워크숍'도 진행된다. 27일부터 매주 금요일 오전 10시에 열리며 시 창작 기법과 작품 합평, 문예지 투고 방법 등을 다룬다.

'2026년 광주문학관 상반기 정기 프로그램' 웹자보. 광주시 제공

신청은 5일부터 광주문학관 누리집과 전화 접수를 통해 강좌별 선착순으로 받는다. 프로그램 관련 내용은 광주문학관 누리집에서 확인할 수 있다.

