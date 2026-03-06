성인지 감수성·학교문화 이해 높여 안정적 교육활동 지원



원어민 영어보조교사 246명 참여…사례 중심 교육 진행

부산시교육청은 지난 3일 부산진구 양정동 교육연구정보원에서 원어민 영어보조교사 246명을 대상으로 성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 등 '4대 폭력 예방 연수'를 실시했다고 6일 전했다.

이번 연수는 원어민 영어보조교사의 성인지 감수성을 높이고 상호 존중과 배려의 학교문화를 조성하기 위해 마련됐다. 부산교육청은 전국 시·도 교육청 가운데 선도적으로 원어민 영어보조교사를 대상으로 4대 폭력 예방 연수를 운영하고 있다.

학생들의 영어 능력 향상과 글로벌 마인드 함양에 중요한 역할을 하는 원어민 영어보조교사들이 이번 연수를 통해 한국 학교 문화에 대한 이해를 높이고 학교 현장 적응력을 강화하는 계기가 됐다는 평가다.

AD

연수는 이선행 대신초 수석교사 등이 강사로 나서 4대 폭력의 개념과 유형을 설명하고 실제 사례 중심의 교육과 퀴즈, 질의응답 등의 순서로 진행됐다.

Advertisement

김석준 교육감은 "원어민 영어보조교사를 대상으로 한 4대 폭력 예방 연수는 학교 현장에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 대한 대응 능력을 높이고 예방 의식을 강화하기 위한 것"이라며 "원어민 보조교사들이 학교 현장에서 안정적으로 교육활동을 수행할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>