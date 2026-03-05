사업성보정계수 적용 및 높이규제 완화

단차 극복한 구릉지 특화 단지 조성

성동구 사근동 293번지 일대 주택정비형 재개발 정비계획 조감도. 서울시 AD 원본보기 아이콘

서울 성동구 사근동에 높이 35층 526가구 규모의 공동주택이 건립된다.

서울시는 제2차 도시계획위원회 수권분과위원회를 개최하고, 성동구 사근동 293번지 일대 주택정비형 재개발 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안), 경관심의(안)을 수정가결했다고 5일 밝혔다.

해당 지역은 구릉지에 위치해 지형 단차로 차량 및 보행 접근이 어렵고 막다른 도로와 협소한 골목길이 형성돼 있다. 특히 옹벽으로 인해 주변 지역과 단절된 구조로 주거환경 정비가 필요한 곳으로 꼽혔다.

이번 정비계획 결정으로 노후 저층 주거지가 정비되고 도로 등 기반시설이 확충돼 주거환경 개선이 기대된다. 또 청계천과 배후 녹지가 어우러진 친환경 주거단지가 조성될 것으로 보인다.

Advertisement

대상지는 제2종(7층)일반주거지역으로 높이 규제를 받던 지역이지만 이번 정비계획 결정을 통해 2종일반주거지역으로 상향됐다. 높이 규제가 완화돼 최고 35층 규모의 주거단지 조성이 가능해졌다.

또 사업성 보정계수(2.0)를 적용해 신속통합기획 대비 허용용적률을 기존 200%에서 242%까지 완화했고, 계획용적률 249.75%를 적용해 총 526가구(공공주택 79가구 포함)가 공급될 예정이다.

아울러 청계천과 한양대학교 녹지축 등 주변 자연환경과 연계한 보행체계를 구축하고 단지 내부에는 공공보행통로를 조성해 주변 지역과의 보행 연결성을 강화했다. 구릉지 지형 특성을 활용한 테라스형 주거 및 주민공동시설 등을 배치했다.

AD

시는 "이번 정비계획 결정으로 사근동 일대 노후 주거지의 주거환경이 개선되고 청계천과 연계한 쾌적한 주거단지가 조성될 것으로 기대한다"며 "향후 관련 절차가 차질 없이 추진될 수 있도록 적극 지원해 도심 내 안정적인 주택공급에도 기여할 수 있도록 하겠다"고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>