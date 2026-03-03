▲변천수(향년 71세)씨 별세, 김태섭씨 부인상, 김원기(하이닉스 NAND FA)씨·김현씨 모친상, 김현주씨 시모상, 이종훈(SBS 보도본부 네트워크팀 부장)씨 빙모상 = 3일, 삼성서울병원 장례식장 9호실, 발인 5일 오전 8시30분
[부고]이종훈(SBS 보도본부 네트워크팀 부장)씨 빙모상
2026년 03월 03일(화)
▲변천수(향년 71세)씨 별세, 김태섭씨 부인상, 김원기(하이닉스 NAND FA)씨·김현씨 모친상, 김현주씨 시모상, 이종훈(SBS 보도본부 네트워크팀 부장)씨 빙모상 = 3일, 삼성서울병원 장례식장 9호실, 발인 5일 오전 8시30분
