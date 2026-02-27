검찰, 보완수사로 '강제추행 의혹' 유명 예능PD 불구속 기소

본문 바로가기
이기민기자

2026.02.27

경찰, 신체접촉 고의 입증 안 됐다며 불송치 결정
검찰, CCTV 영상 확인해 불구속 기소

강제추행 의혹을 받는 유명 예능 PD가 검찰의 보완수사 끝에 재판에 넘겨졌다.


서울서부지검은 지난 24일 PD A씨를 강제추행 혐의로 불구속기소 했다고 27일 밝혔다.

A씨는 지난해 8월 15일 새벽 예능프로그램 제작을 함께했던 B씨에게 원치 않는 신체접촉을 한 혐의를 받는다.


경찰은 신체 접촉은 인정되지만, 추행의 고의가 입증되지 않는다며 작년 12월 불송치 결정을 내린 바 있다.


그러나 B씨의 불복에 직접 보완 수사에 나선 검찰은 B씨가 A씨를 밀치며 자리를 피하는 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인하는 등 혐의를 규명했다고 설명했다.

B씨의 대리인 이은의 변호사는 페이스북을 통해 "뒤늦게나마 온당한 결정을 내려준 검찰에 감사를 전한다"고 입장을 냈다.

연합뉴스

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

