가천대, AI 인재양성 부트캠프 선정…이길여 "K-AI 인재육성 최선"

가천대학교가 교육부와 한국산업기술진흥원이 추진하는 '2026년 첨단산업 인재 양성 부트캠프' AI 분야 운영대학으로 27일 선정됐다.

이번 선정은 가천대가 최근 발표한 'AI 교육혁신 종합 방침'과 맞물려, 교내 AI 교육체계 고도화와 산업 연계 실무교육을 동시에 추진하게 됐다는 점에서 의미가 있다.

첨단산업 인재 양성 부트캠프는 대학과 기업이 함께 1년 이내 단기 집중교육 프로그램을 개발·운영해 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 실무형 인재를 양성하는 사업이다.

가천대는 이번 선정에 따라 오는 3월부터 2031년 2월까지 5년간 총 71억2500만원(연간 14억2500만원)의 재정 지원을 받아 기업과 공동으로 단기 집중 교육과정을 운영한다. 수도권(경기·인천) 권역에서는 가천대를 비롯해 4개 학교가 선정됐다.

가천대는 이번 부트캠프 사업을 통해 기존 교육혁신 성과를 산업 현장과 직접 연결한다. 생성형 AI와 피지컬 AI를 중심으로 한 단기 몰입형 트랙을 운영하고, 산학 공동 프로젝트·현장실습·인턴십을 연계해 실전형 교육을 강화할 계획이다.

특히 네이버클라우드, 한컴이노스트림, 두산로보틱스, 업스테이지 등 40개 AI 관련 기업과 협약을 체결해 교과목 공동 운영, 직무 기반 프로젝트(PBL), 채용 연계 프로그램 등을 추진한다. 기업은 교육과정 설계 단계부터 참여해 현장 수요를 반영하며, 일부 과정은 채용과 직접 연계된다.

이길여 가천대 총장은 "가천대는 교수 교육 강화와 전교생 AI 의무교육, 수업·평가 혁신을 통해 대학 교육을 AI 중심으로 전환해 왔다"며 "이번 부트캠프 선정을 발판으로 AI 인재 양성 고속트랙을 구축해, 현장에서 곧바로 성과로 증명하는 실전형 K-AI 인재를 길러내겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>