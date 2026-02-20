본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

완도군, '2026 Pre 해조류박람회' 준비 박차…'블루카본' 선도

호남취재본부 이준경기자

입력2026.02.20 15:33

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전시 연출·회장 운영 용역 최종보고회
해조류 이해관·주제관 등 4개 전시관 조성

전남 완도군이 오는 5월 개막하는 '2026 Pre 완도국제해조류박람회'의 성공적인 개최를 위한 핵심 로드맵을 확정 짓고 막바지 준비에 속도를 내고 있다.


완도군은 지난 12일 군청 상황실에서 이범우 부군수를 비롯해 부서장, 용역사 관계자 등 30여 명이 참석한 가운데 박람회 세부 실행 계획 수립을 위한 '전시 연출 및 회장 운영·이벤트 대행 용역 최종 보고회'를 가졌다고 밝혔다.

완도군, '2026 Pre 해조류박람회' 준비 박차…'블루카본' 선도
AD
원본보기 아이콘

오는 5월 2일부터 7일까지 엿새간 완도 해변공원과 해양치유센터 일원에서 열리는 이번 박람회의 주제는 '기후 리더, 해조류가 여는 바다의 미래'다. '기후 위기 대응'과 '2050 탄소 중립 실현'이라는 글로벌 과제 속에서 해조류 산업의 미래 가치와 경쟁력을 국내외에 알리는 산업형 박람회로 치러진다.

이날 보고회에서는 ▲전시 연출 콘셉트 ▲전시관 콘텐츠 구현 방안 ▲박람회장 조성 및 운영 계획 ▲개막식·공연·체험 프로그램 등 전반적인 추진 상황이 집중적으로 점검됐다.


박람회장에는 해조류 이해관, 주제관, 산업관, 홍보관 등 총 4개의 전시관이 조성된다. 특히 기존 완도해조류센터를 새롭게 단장한 '이해관'과 메인 '주제관'에서는 기후 위기의 대안으로 떠오른 해조류의 '블루카본(해양 생태계가 흡수하는 탄소)' 가치를 몰입형 영상과 인터랙티브 미디어로 생생하게 구현해 관람객의 눈길을 사로잡을 예정이다.


다양한 연계 행사와 비즈니스 창출 프로그램도 마련된다. 저탄소 최첨단 정보통신기술(ICT)을 접목한 개막식 퍼포먼스를 시작으로 대나무 바다낚시, 해조류 체험장 등이 운영된다.

아울러 박람회 기간 중 양식·가공·식품 등 분야별 기업과 국내외 바이어가 참여하는 수출 상담회, 해조류 국제 학술 심포지엄이 열려 산업적 파급 효과를 높인다. '장보고 한상 세계 대회'와 법정 기념일인 '바다식목일' 기념행사도 동시 개최돼 축제의 시너지를 극대화할 전망이다.


박람회추진단은 이번 보고회 결과를 토대로 세부 실행 계획을 최종 확정하고, 전문가 자문과 추진위원회 의견을 반영해 본격적인 현장 조성에 돌입할 방침이다.


이범우 부군수는 "이번 박람회를 성공적으로 개최해 완도군이 해조류산업과 해조류 블루카본 정책을 선도하는 도시로 도약할 수 있도록 준비에 최선을 다해달라"고 당부했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"[부동산AtoZ] "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

숨만 쉬었을 뿐인데…'치매 위험' 높아졌다

아파트가 건어물 가게? 베란다 난간에 생선 '주렁주렁'에 이웃들 고통 호소

"2층·배달원 엘리베이터 타지 마세요" 아파트 경고문에 '발칵'

"추적 장치 있으니 괜찮아" 공항에 반려견 두고 떠난 여성의 최후

"자상한 아빠는 타고난다?"…부성애 가르는 뇌 속 유전자

경로당 대신 호텔 뷔페 GOGO!…'할줌마 런치' 전성시대

"밀가루 담합 가격 폐기" 공정위, 20년 만에 '가격 재결정 명령' 초강수

새로운 이슈 보기