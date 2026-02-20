▲이상옥 씨 별세, 유재성·유현미·유지연씨 모친상, 손영자씨 시모상, 고진씨 장모상, 조성효·고은결·고유빈씨 외조모상 = 20일, 성남의료원 장례식장 5호실, 발인 22일 오전 7시, 장지 봉안당홈
[부고]고은결(헤럴드경제 기자)씨 외조모상
2026년 02월 20일(금)
