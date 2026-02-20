현대백화점, 신학기 맞이 특별 할인전…의류·가방 최대 30%↓

전국 백화점·아울렛서 진행

증정품 지급, 팝업스토어 등 이벤트 병행

현대백화점은 신학기 시즌을 맞아 전국 백화점과 아울렛 모든 점포에서 국내외 아동·스포츠 브랜드의 의류·가방 등을 최대 30% 할인 판매한다고 20일 밝혔다.

서울 강남구 현대백화점 무역센터점 지하1층 대행사장에서 직원들이 디즈니 스토어의 굿즈 상품을 소개하고 있다. 현대백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

대표적으로 판교점은 오는 28일까지 '신학기 가방 프로모션'을 열고 브랜드별 가방 상품을 5~20% 할인해 선보인다. 참가 브랜드는 캉골키즈, 플레이키즈프로, MLB키즈 등이다. 무역센터점은 다음 달 1일까지 지하 1층 대행사장에서 졸업·입학 맞이 '디즈니 스토어' 할인 행사를 열고, 피규어·인형 등 디즈니 스토어의 굿즈 상품을 최초 판매가 대비 최대 50% 할인해 판매한다. '미니마우스 라지 인형'(3만원), '렉스 토킹 피규어'(3만원), '랏소 라지 인형'(3만원) 등이 대표적이다.

신촌점은 다음 달 2일까지 지하 2층 커버낫 매장에서 신학기를 맞아 가방 프로모션을 진행한다. 커버낫의 대표 가방 상품을 최초 판매가 대비 최대 20% 할인해 판매하며 대표 상품은 '택틱 백팩'(11만1200원), '루디 백팩'(7만9200원) 등이다.

현대아울렛도 점포별로 특별 할인 행사를 진행한다. 현대시티아울렛 동대문점은 다음 달 3일까지 지하 1층 ABC마트에서 신학기 할인 프로모션을 진행한다. 아디다스·푸마·나이키 등 인기 브랜드 상품을 최초 판매가 대비 최대 30% 저렴하게 선보인다. 현대프리미엄아울렛 김포점은 1층 아이러브제이 매장에서 10만원 이상 구매 시 리유저블백을 무료로 증정하고, 금액대별로 할인 혜택을 제공한다.

이 밖에 현대프리미엄아울렛 송도점은 오는 26일까지 지하 1층 가든스퀘어에서 신학기를 맞아 레고 팝업스토어를 선보이고, 레고 상품을 최초 판매가 대비 최대 40% 할인해 판매한다. 구매 금액별로 5만원 이상 구매 시 레고 스타터팩을 증정하고 10만원 이상 구매 시 '레고 말의 해 한정팩', 15만원 이상 구매 시 레고 헤드 보관함을 각각 증정한다.

현대백화점 관계자는 "신학기를 준비하는 고객들이 보다 합리적인 가격에 책가방 등 선물 상품을 구매할 수 있도록 다양한 행사를 마련했다"며 "앞으로도 시즌별 구매 트렌드에 맞춘 프로모션을 선보여 나갈 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



