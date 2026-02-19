본문 바로가기
꿀벌 살리기 나선 담양군…5년간 밀원숲 집중 조성

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.19 16:53

국내 밀원 면적 크게 줄어들어
정부 정책 발맞춘 5개년 계획

전남 담양군 전경. 전남 담양군 제공

전남 담양군 전경. 전남 담양군 제공

기후변화로 급격히 줄어든 꿀벌을 보호하고 지역 양봉산업을 살리기 위해 전남 담양군이 '밀원숲 조성 5개년 계획'을 본격 추진한다.


최근 이상기후와 병해충의 증가로 꿀벌 개체수가 크게 줄어들고 있는 가운데, 전남 담양군이 생태계 기반 회복을 위한 대책 마련에 나섰다.

국립산림과학원 자료에 따르면 국내 밀원 면적은 1970~1980년대 4만 7,800ha에서 지난 2020년 1만 4,600ha로 크게 줄어 안정적인 밀원 공급 기반 확충이 시급한 실정이다.


이에 산림청은 지난 2020년부터 2024년까지 5년간 전국에 연평균 약 3,600ha 규모의 밀원숲을 조성했다. 올해부터는 그 규모를 연간 4,000ha로 늘려 오는 2029년까지 총 2만ha를 추가로 조성할 계획이다.


담양군은 이러한 중앙정부의 정책에 발맞춰 지역 특성에 맞는 구체적인 청사진을 내놨다. 이번 5개년 계획의 핵심 과제는 ▲공유림 활용 대단위 밀원단지 조성 ▲벌채지 연계 전략적 식재 ▲양봉농가 밀집 지역 개화 수종 도입 등이다.

군 관계자는 "이번 계획은 중앙정부 차원의 정책 방향을 지역 차원으로 구체화한 것"이라며 "기후위기에 적극적으로 대응하고 꿀벌 서식 기반을 회복해 지역 양봉산업의 활성화를 이끌어내겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
