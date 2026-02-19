폐원한 어린이집을 '노인일자리' 거점으로… 부산시 '우리동네 ESG 센터' 7호

19일 오후 2시 개금동 부산진구점 개소식



박형준 시장 "공공·기업·시민, 함께 만들어"

부산진구에 '우리동네 사회가치경영(ESG) 센터' 7호점이 문을 연다.

부산시(시장 박형준)는 19일 오후 2시 부산진구 개금동에서 '우리동네 사회가치경영(ESG) 센터' 부산진구점 개소식을 개최한다고 알렸다.

행사에 박형준 시장과 김영욱 부산진구청장, 이헌승 국회의원, 배영숙 시의원, 장인호 BNK부산은행 개인고객그룹장, 롯데케미칼, 한국노인인력개발원 관계자 등이 참석할 예정이다.

이번 7호점은 폐원한 보현어린이집을 새활용해 조성됐다. 저출산·고령사회로 늘어난 도심 유휴시설을 친환경 실천 거점으로 탈바꿈시킨 사례다.

센터는 '세대이음 친환경 노인 일자리'의 중심 공간으로 운영된다. 폐플라스틱·아이스팩·현수막·커피박 자원순환 활동과 함께 탄소중립 실천 교육, 자전거 발전기를 활용한 플라스틱 파쇄 및 전기 생산 체험, 미니 수력발전 체험 등 주민 참여형 프로그램을 진행한다. 자전거 발전기로 충전한 배터리를 활용한 무료 휴대전화 충전 서비스와 전포동 카페거리 연계 무료 커피 제공 등 체감형 사업도 병행한다.

또 위기가구 발굴과 고독사 예방 등 지역 통합 돌봄 사업과 연계해 ESG 인식 확산과 사회안전망 강화에 나설 계획이다.

시는 올해 시행되는 유럽연합(EU) 탄소국경조정제도에 대응해 한국주택금융공사 등 지역 (공)기업과 협업을 확대하고 연내 16호점까지 센터를 확충할 방침이다.

박형준 시장은 "우리동네 ESG센터는 15분도시 조성의 핵심 거점"이라며 "공공과 기업, 시민이 함께 만드는 ESG 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 힘줬다.





