“언어장벽 허문다”… 부산대, AI 다국어 서비스 전면 확대

실시간 통번역·문서 자동번역 도입



교육·행정·연구 전반 ‘PNU-AX’ 가속

부산대학교(총장 최재원)가 AI 기반 다국어 서비스를 교육·행정·연구 전 영역으로 전면 확대하며 글로벌 캠퍼스 도약에 속도를 낸다.

부산대는 '부산대 AI 대전환(PNU-AX) 마스터플랜 A.U.R.A'의 일환으로, 지난해 국내 대학 최초로 AI 통·번역 안경을 도입한 데 이어 AI 기반 실시간 통·번역 서비스를 추가 도입했다고 19일 전했다.

부산대가 해외 석학 초청특강을 진행하고 있다. 부산대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 도입한 서비스는 대학 학습관리시스템(LMS)과 학사행정시스템을 통해 연동된다. 수업이나 국제행사, 회의, 상담 등을 주관하는 호스트가 접속 링크를 공유하면, 참여자는 별도 프로그램 설치 없이 웹 접속만으로 실시간 통·번역을 제공받을 수 있다. 발표자의 음성은 즉시 번역돼 음성과 자막 형태로 동시 출력된다.

부산대는 이를 통해 외국인 교수와 해외 연구자, 유학생과의 소통 장벽을 낮추고 국제교류 환경을 한층 강화한다는 계획이다. 실제로 최근 열린 '개교 80주년 기념 해외석학 초청특강'에서 해당 서비스가 적용돼 높은 만족도를 얻은 것으로 전해졌다.

대학 홈페이지에도 자동 번역 기능을 확대 적용한다. 교내 주요 기관과 교수 개인 홈페이지에 다국어 번역 기능을 탑재해 해외 연구자와 학생들의 접근성을 높인다.

교육 현장에서는 자체 개발·운영 중인 '산지니 AI'를 활용해 국문 교수계획표를 영문으로 자동 번역하는 서비스를 제공한다. 외국인 학생의 수강 이해도를 높이고 외국어 강의 운영의 효율성을 끌어올리겠다는 취지다.

이와 함께 공문서·홍보자료를 원본 서식 그대로 번역하는 문서 번역 서비스도 도입한다. 파일을 통째로 업로드하면 동일한 형식의 번역본을 제공하는 방식으로, 부서별 번역 업무 부담을 줄이고 행정 처리 속도를 높일 것으로 기대된다.

최윤호 AX·정보화혁신본부장은 "AI 기반 다국어 서비스 확대는 대학 통·번역 환경의 패러다임을 전환하는 계기"라며 "현장에서 체감할 수 있는 AI 서비스를 지속 확장해 나가겠다"고 말했다.

최재원 총장은 "세계 수준의 글로벌 캠퍼스로 도약하기 위해서는 언어 장벽 해소가 필수"라며 "AI 기반 다국어 서비스를 통해 교육·행정·연구 전반에서 세계와 자연스럽게 소통하는 환경을 구축하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>