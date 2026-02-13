본문 바로가기
BNK부산은행, 설 명절 부산역·진영휴게소 이동점포 운영

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.13 14:44

13~14일 오전 10시~오후 4시 신권 교환

BNK부산은행이 설 명절을 맞아 귀성객과 지역 주민 편의를 위해 이동점포를 운영한다.


부산은행은 13일과 14일 이틀간 부산역과 남해고속도로 순천방향 진영휴게소에서 이동점포를 운영한다고 알렸다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지다.

이동점포에서는 설 세뱃돈 마련을 위한 신권 교환 업무를 지원한다. 귀성객들이 별도의 영업점을 방문하지 않고도 교통 거점에서 신권을 교환할 수 있도록 해 고객 접근성과 편의성을 높였다는 설명이다.


박재홍 영업추진부장은 "고향을 찾는 고객들에게 조금이나마 편리함을 드리고자 이동점포를 마련했다"며 "지역과 함께 성장해 온 금융기관으로서 고객이 필요한 현장에서 실질적인 금융 지원을 이어가겠다"고 말했다.


부산은행은 명절 이동점포 운영 외에도 금융 접근성이 낮은 지역을 직접 찾아가는 서비스, 국제크루즈 외국인 관광객 환전 지원, 지역 축제 현장 금융 편의 제공 등 현장 중심 금융 지원을 확대하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

