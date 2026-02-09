'순천미인콜' 활성화 방안…택시 마일리지 특별 적립 기간 운영

9일부터 3월 20일까지 40일간

순천시는 시민들의 택시 이용 편의 증진과 순천미인콜 활성화를 위해 '순천미인콜 택시 마일리지' 특별 적립 기간을 운영한다고 밝혔다.

특별 적립 기간은 2월 9일부터 3월 20일까지 40일간이며, 이 기간 택시 이용 요금에 대한 마일리지 적립률을 기존 요금 5%(최대 500포인트)에서 10%(최대 1,000포인트)로 일시적 상향한다.

설 명절 귀성·귀경과 신학기 등 이동 수요가 많은 시기에 특별 적립 기간을 한시적으로 상향하여 시민들의 택시 이용 부담을 줄이고, 침체된 순천미인콜 이용을 적극적으로 활성화하기 위해 준비되었다.

'순천미인콜 택시 마일리지'는 '순천미인콜'앱 자동결제를 이용하는 승객에게 택시 요금의 일부를 포인트 적립해 주는 제도다. 적립된 마일리지는 앱 내에서 쿠폰으로 교환해 향후 택시 요금 결제에 사용할 수 있다.

마일리지 적립 혜택을 받기 위해서는 모바일 앱스토어에서 '순천미인콜' 또는 '아이나비M' 앱을 내려받아 자동결제 기능을 설정하면 된다.

시 관계자는 "이번 특별적립기간 운영을 통해 시민들이 보다 저렴한 비용으로 택시를 이용할 수 있기를 기대한다"며 "순천미인콜 이용 활성화로 경기 침체로 어려움을 겪고 지역 택시업계에도 도움이 되었으면 한다" 말했다.

한편, '순천미인콜'은 순천시 개인 및 법인택시가 통합하여 운영하는 택시 호출 서비스로, 시민들에게 보다 더 안전하고 친절한 택시 이용 환경을 제공하기 위해 순천시, 순천미인콜, 아이나비M이 협업해 운영되고 있다.





