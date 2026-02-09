광주 서구, 설 명절 대비 도로조명시설 특별점검

가로등·보안등 1만9천700여개 대상

광주 서구가 설 명절 대비 도로조명시설 특별점검에 나선다. 서구청 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구는 설 명절을 앞두고 오는 12일까지 관내 가로등과 보안등 1만9,700여개를 대상으로 특별점검을 실시한다.

이번 점검은 명절 기간 차량과 보행자 통행 증가에 대비해 도로조명시설의 이상 유무를 사전에 확인하고 귀성객과 주민의 안전한 야간 통행환경을 제공하고자 추진됐다.

서구는 주·야간 3개 점검반을 구성해 빛고을대로·무진대로·회재로 등 주요 관문 도로 가로등과 주택가 골목길 보안등을 대상으로 ▲부점등 상태 ▲분전함 점·소등 제어장치 ▲누전차단기 작동 여부 등을 집중 점검한다.

점검 과정에서 고장이 확인된 설비는 즉시 정비해 설 연휴 이전까지 보수를 완료할 계획이다.

이승구 건설과장은 "도로조명은 주민 안전과 직결되는 핵심 생활 인프라"라며 "철저한 사전 점검과 선제적 정비를 통해 귀성객과 주민 모두가 안전하고 편안한 명절 연휴를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>