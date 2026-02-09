광명시, 광명시흥 테크노밸리 앵커기업 유치 나선다

내달 투자유치 보조금 공모…입주 기업에 재정 지원

경기도 광명시가 광명시흥 테크노밸리 내 앵커기업 유치를 위해 다음 달 중 투자유치 보조금 지원 대상 업체를 모집한다.

지난 2일 광명시흥 테크노밸리 조성 현장을 방문한 박승원 광명시장이 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

광명시는 광명시흥 테크노밸리를 미래 성장 거점으로 조성하기 위해 이같은 방안을 추진 중이라고 9일 밝혔다.

광명시흥 테크노밸리는 광명시 가학동, 시흥시 금이·논곡·무지내동 일원 245만㎡에 조성되는 수도권 최대 규모의 산업단지다. 테크노밸리는 ▲일반산업단지 97만㎡ ▲유통단지 29만㎡ ▲도시첨단산업단지 49만㎡ ▲광명학온지구 68만㎡ 등 4개 단지로 나뉘어 조성 중으로, 이중 도시첨단산업단지는 올해 말 준공 예정이다.

시는 기업 투자 유치를 위해 다음 달 중 '광명시 투자유치 보조금 지원 대상기업 모집 공고'를 실시할 예정이다. 일정 규모 이상의 투자와 고용 창출이 수반되는 기업을 재정적으로 지원해 기업의 부담을 낮추고 지역 산업 생태계를 조기에 활성화하겠다는 구상이다.

테크노밸리 입주를 희망하는 기업을 대상으로 사전 유치 활동도 본격화한다. 기업별 업종과 입지 적합성 검토, 맞춤형 상담을 통해 수요를 면밀하게 파악하고, 향후 분양 일정과 입주가 유기적으로 연계될 수 있도록 준비해 나갈 방침이다.

앞서 박승원 광명시장은 지난 2일 테크노밸리 공사 현장을 방문해 사업 추진 상황을 점검하고 사업 시행자인 한국토지주택공사(LH)와 경기주택도시공사(GH) 측에 신속한 사업 추진을 요청하기도 했다.

박 시장은 "광명시흥 테크노밸리는 약 3만명의 일자리 창출과 2조3000억원의 생산 유발 효과가 기대되는 광명의 신성장 동력"이라며 "원활한 사업 추진을 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>