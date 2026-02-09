본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

광명시, 광명시흥 테크노밸리 앵커기업 유치 나선다

정두환기자

입력2026.02.09 10:15

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 투자유치 보조금 공모…입주 기업에 재정 지원

경기도 광명시가 광명시흥 테크노밸리 내 앵커기업 유치를 위해 다음 달 중 투자유치 보조금 지원 대상 업체를 모집한다.

지난 2일 광명시흥 테크노밸리 조성 현장을 방문한 박승원 광명시장이 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 광명시 제공

지난 2일 광명시흥 테크노밸리 조성 현장을 방문한 박승원 광명시장이 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 광명시 제공

AD
원본보기 아이콘

광명시는 광명시흥 테크노밸리를 미래 성장 거점으로 조성하기 위해 이같은 방안을 추진 중이라고 9일 밝혔다.


광명시흥 테크노밸리는 광명시 가학동, 시흥시 금이·논곡·무지내동 일원 245만㎡에 조성되는 수도권 최대 규모의 산업단지다. 테크노밸리는 ▲일반산업단지 97만㎡ ▲유통단지 29만㎡ ▲도시첨단산업단지 49만㎡ ▲광명학온지구 68만㎡ 등 4개 단지로 나뉘어 조성 중으로, 이중 도시첨단산업단지는 올해 말 준공 예정이다.

시는 기업 투자 유치를 위해 다음 달 중 '광명시 투자유치 보조금 지원 대상기업 모집 공고'를 실시할 예정이다. 일정 규모 이상의 투자와 고용 창출이 수반되는 기업을 재정적으로 지원해 기업의 부담을 낮추고 지역 산업 생태계를 조기에 활성화하겠다는 구상이다.


테크노밸리 입주를 희망하는 기업을 대상으로 사전 유치 활동도 본격화한다. 기업별 업종과 입지 적합성 검토, 맞춤형 상담을 통해 수요를 면밀하게 파악하고, 향후 분양 일정과 입주가 유기적으로 연계될 수 있도록 준비해 나갈 방침이다.


앞서 박승원 광명시장은 지난 2일 테크노밸리 공사 현장을 방문해 사업 추진 상황을 점검하고 사업 시행자인 한국토지주택공사(LH)와 경기주택도시공사(GH) 측에 신속한 사업 추진을 요청하기도 했다.

박 시장은 "광명시흥 테크노밸리는 약 3만명의 일자리 창출과 2조3000억원의 생산 유발 효과가 기대되는 광명의 신성장 동력"이라며 "원활한 사업 추진을 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼냈다 "판 뒤집는다" 반격 준비하는 삼성, '세계최초' 꺼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

스노보드 2번째 메달 기대감…2008년생 유승은 빅에어 결선 진출

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

홍콩서 한국산 생굴 수입·판매 전면 중단…노로바이러스 식중독 원인 지목

"제발 그만" 애원에도 무차별 폭행…용인 학폭 영상에 비난 '봇물'

"논문 필요 없다" 中 또 다른 실험…'신기술'만 있으면 박사 된다

최수연 대표는 왜 ''커머스'에 진심일까

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기