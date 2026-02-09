광명시, 미래기술 스타트업에 최대 2500만원 지원

예비·초기창업자 20팀 대상…내달 6일까지 접수



경기도 광명시가 미래기술 분야 스타트업 육성을 위해 창업자금을 지원한다.

광명시는 혁신적인 아이디어를 보유한 예비·초기 창업자를 발굴하기 위해 다음 달 6일까지 창업자금 지원사업인 '미래기술 스타트업 육성사업' 참여자를 모집한다고 9일 밝혔다.

시는 인공지능(AI), 빅데이터, 바이오, 친환경 기술 등 미래 산업 핵심 분야를 중심으로 경쟁력 있는 창업기업을 집중적으로 지원할 계획이다.

지원 대상은 예비창업자와 창업 7년 이내 초기 창업자다. 예비창업자는 광명시에 1년 이상 거주해야 하며, 기존 창업자는 광명시에 사업장을 둔 창업 7년 미만 기업이면 신청할 수 있다.

시는 ▲일반창업 10개 팀 ▲청년창업(39세 이하) 5개 팀 ▲예비창업 5개 팀으로 나눠 총 20팀을 모집한다. 청년창업은 일반창업 분야와 교차 지원할 수 있으나 중복 접수는 불가하다.

선정된 팀에는 사업화에 필요한 자금을 최대 2500만 원까지 차등 지원한다. 지원금은 시제품 제작, 재료비, 홍보·마케팅비, 외주 용역비 등 사업 수행에 직접 필요한 비용으로 활용할 수 있다. 시는 창업자의 지속 성장을 돕기 위해 창업 교육, 전문가 멘토링, 네트워킹 프로그램 등 후속 지원도 병행한다.

희망자는 광명시 또는 광명시 창업지원센터 누리집 공고를 확인한 뒤 이메일로 관련 서류를 제출하면 된다. 시는 서류 심사와 발표 평가를 거쳐 지원 대상자를 선정한다. 자세한 사항은 광명시 창업지원센터로 문의하면 안내받을 수 있다.

박승원 광명시장은 "기술력과 가능성을 갖춘 창업자가 안정적으로 성장할 수 있도록 초기 단계부터 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



