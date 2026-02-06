삼양식품, '삼양1963' 백일잔치 연다…답례품도 제공

'삼양1963'시장 안착, 브랜드 정통성 재해석

출시 한 달 만에 누적 판매량 700만개 기록

삼양식품은 프리미엄 미식 라면 '삼양1963' 출시 100일을 기념해 7일부터 이틀간 서울 삼성동 코엑스에서 '삼양1963 백일잔치' 캠페인을 진행한다고 6일 밝혔다.

'삼양1963 백일잔치' 이번 캠페인은 지난해 성수동 팝업스토어에 이어 60년 브랜드 유산을 젊은 감각으로 전달하기 위해 기획됐다. 행사장은 백일잔치 콘셉트로 실제 백일상을 구현해 이색적인 볼거리를 제공한다. 회사는 방문객이 출시 100일 축하 메시지를 작성하면 답례품으로 특제 기념 수건과 제품 본품을 증정하고, 추첨을 통해 '삼양1963' 1박스를 추가로 제공한다. 현장 시식존과 SNS 참여 이벤트도 함께 운영해 브랜드 체험 요소를 강화했다.

삼양1963 제품 이미지. 삼양식품 제공.

삼양1963'은 대한민국 최초 라면인 삼양라면의 탄생 연도를 제품명에 담아 삼양식품의 정통성을 현대적으로 재해석한 제품이다. 특히 36년 만에 재출시한 우지라면의 풍미를 현대적인 제조 기술로 구현해 면의 감칠맛을 살렸고, 사골육수에 무·대파·청양고추를 더해 깊고 얼큰한 국물 맛을 완성했다.

시장 반응도 긍정적이다. '삼양1963'은 지난해 11월 출시 이후 한 달 만에 누적 판매량 700만개를 기록했다. 초기 흥행이 일회성 관심에 그치지 않고 재구매로 이어지며 프리미엄 라면 시장에서 입지를 다졌다는 평가다.

삼양식품 관계자는 "'삼양1963'에 대한 소비자 반응이 일시적인 관심을 넘어 꾸준한 재구매로 이어지며 프리미엄 라면으로서의 경쟁력을 입증하고 있다"며 "전 세대를 아우르는 마케팅을 펼칠 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



