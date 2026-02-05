광명시, 설 연휴 안전·의료·교통·생활 아우르는 종합대책 마련

노외·노상주차장 등 정상 운영

광명동굴·일부 도서관도 문열어

경기도 광명시는 설 연휴 동안 시민들이 안전과 편의를 위해 오는 14일부터 18일까지 5일간 '설 연휴 종합대책'을 마련해 시행한다고 5일 밝혔다.

시는 이 기간 총괄반, 재해·재난대책반, 교통대책반, 보건의료반, 청소대책반 등 11개 대응반에 210여 명의 인력을 투입해 신속한 대응체계를 구축할 계획이다.

이 기간 시는 응급·당직의료기관과 휴일지킴이약국을 운영하고, 비상진료대책 상황실을 통해 응급 의료 공백을 최소화한다. 응급 진료가 가능한 의료기관과 약국 정보는 광명시 홈페이지에서 확인할 수 있다.

재난안전대책본부는 비상근무체제를 유지해 화재, 안전사고, 자연재난 등 각종 상황에 즉각 대응할 수 있도록 했다. 연휴 기간에는 비상급수반도 상시 운영하며, 누수나 수도 관련 불편은 수도과 '누수복구센터'로 신고하면 된다.

물가안정 상황실을 운영해 핵심 성수품 16종의 가격 동향을 관리하고, 원산지 표시·가격 표시 점검을 강화한다.

시는 연휴 기간 시민 교통 불편을 최소화하기 위해 노외주차장 10곳, 노상공영주차장 8곳, 부설주차장 2곳도 운영한다. 노외주차장은 유료 운영하되, 노상공영주차장 8곳과 광명시민체육관·광명시청 등 부설주차장 2곳은 무료 개방한다.

연휴 기간 생활 쓰레기는 13일, 15일, 18일 오후 8시부터 다음날 오전 6시 사이에 배출할 수 있다.

추모객이 특정일에 집중되지 않도록 광명메모리얼파크는 설 연휴 5일 동안 오전 9시부터 오후 6시까지 정상 운영한다.

각종 문화·관광시설도 정상 운영할 예정이다. 대표 명소인 '광명동굴'은 연휴 5일 동안 정상 운영한다. 다만 연휴가 끝난 다음 날인 19일은 휴장한다.

일부 도서관도 문을 연다. 16일은 철산도서관, 18일은 소하도서관 이용이 가능하다. 운영시간은 오전 9시~오후 5시다.

연휴 기간 주요 시설 운영에 대한 정보는 '민원콜센터'를 통해 확인할 수 있다. 민원콜센터는 연휴 기간 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.

박승원 광명시장은 "위급한 상황에는 즉시 도움을 받고 일상에 필요한 서비스를 평소처럼 이용할 수 있도록 시민의 연휴 생활 공백을 최소화하는 데 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





