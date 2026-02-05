본문 바로가기
"온가족 장건강을 선물하세요"…프레딧 기획전

허경준기자

입력2026.02.05 11:38

수정2026.02.05 13:12

숏뉴스
hy, 설 선물세트 기획전 진행
풍성한 품목, 합리적인 가격

hy가 설을 맞아 자사몰인 hy 프레딧에서 설 선물 기획전을 진행한다.


이번 기획전은 설 명절에 어울리는 풍성한 품목과 합리적인 가격으로 마련했다. 받는 사람의 개인 건강 상태를 고려해 상품 구성을 다양화한 점이 특징이다.

건강 선물세트는 총 6종이다. '비타민&미네랄 선물세트'는 일상에서 부족하기 쉬운 비타민과 미네랄을 중심으로 구성했다. '온 가족 장 건강 선물세트'는 프로바이오틱스 제품으로 마련했다. 해당 세트를 구매한 고객에게는 브이푸드 오메가3 듀얼케어를 추가로 증정한다.


"온가족 장건강을 선물하세요"…프레딧 기획전
이와 함께 간편하게 섭취할 수 있는 '온 가족 간식 선물세트' 등도 선보였다. 이들 건강 선물세트 구매 고객 전원에게는 브이푸드 아누카 블랙 샴푸를 혜택으로 제공한다.


건강기능식품 외에도 잇츠온 재래김 선물세트, 뉴질랜드 마누카꿀 선물세트, 제주 은갈치세트 등 실속형 상품과 명절에 즐길 수 있는 간편식도 함께 준비했다.

이벤트도 진행한다. 선물세트를 구매한 뒤 새해 포부를 댓글로 남기면 추첨을 통해 로봇청소기, 마사지기, 프레딧 상품권 등을 증정한다.


프레딧 설 선물은 hy의 자체 유통망인 프레시 매니저를 통해 배송한다. 명절 연휴 전까지 고객이 원하는 날짜와 장소에 맞춰 전달해 선물 준비 부담을 줄였다.


자세한 내용은 hy 프레딧에서 확인할 수 있다. hy 관계자는 "프레딧 설 선물로 사랑하는 사람에게 건강과 마음을 함께 전하시길 바란다"라고 말했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

