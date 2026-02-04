본문 바로가기
함양군, ‘2026년 관광 SNS 홍보단’ 모집…민간 크리에이터 참여

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.04 08:25

지역 제한 없는 참여…관광 콘텐츠 확산 기대
최종 선정된 홍보단, 3월부터 12월까지 10개월간 활동

경남 함양군이 민간 크리에이터의 창의적인 시각으로 지역 관광의 매력을 알릴 '2026년 함양관광 SNS 홍보단'을 모집한다고 4일 밝혔다.


이번 홍보단은 개인 누리소통망(블로그, 인스타그램, 유튜브 등)을 활발히 운영 중인 만 18세 이상 성인이면 지역 제한 없이 누구나 지원할 수 있으며, 모집 인원은 8명 내외다.

함양군청 전경 사진

함양군청 전경 사진

모집 기간은 2월 4일부터 25일까지로, 최종 선정된 홍보단은 3월부터 12월까지 약 10개월간 활동하게 된다.


선정된 홍보단에는 위촉장이 수여되며, 활동 실적에 따라 소정의 활동비가 지급된다. 홍보단은 체험·여행·맛집·축제 등 함양의 다양한 관광자원을 주제로 콘텐츠를 제작해 개인 누리소통망 계정에 게시하고, 군 공식 누리소통망 및 관광 전용 채널 홍보 활동에도 참여하게 된다.


특히 최근 유행인 숏폼 콘텐츠 제작을 적극적으로 활용해 디지털 관광 홍보 경쟁력을 높이는 역할을 수행할 예정이다.

함양군 관계자는 "SNS 홍보단 운영을 통해 민간의 창의적인 콘텐츠 제작 역량을 관광 홍보에 적극적으로 활용하고, MZ세대를 비롯한 다양한 관광 수요층과의 소통을 강화하겠다"라며 "함양 관광의 숨은 매력을 진정성 있게 전해 줄 열정 있는 분들의 많은 참여를 기대한다"라고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
