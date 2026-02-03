아디다스골프 아디파워, 모든 스윙을 강력하게

연습장부터 필드까지 착용 데일리 퍼포먼스 라인

파워밴드와 BOA 핏 시스템 결합 완벽 지지력

리페티터 미드솔 부드러운 착용감 최적화 에너지

아디다스골프가 '아디파워(ADIPOWER)'를 출시했다.

'아디파워'는 고유의 안정적인 퍼포먼스 DNA에 현대적인 기술을 더해 연습장부터 필드까지 어디에서나 착용 가능한 데일리 퍼포먼스 골프화다. "모든 스윙을 강력하게"라는 슬로건 아래 제작됐다.

아디다스골프가 발을 안정적으로 잡아주고 일관된 지지력을 제공하는 '아디파워'를 출시했다. 아디다스골프 제공 AD 원본보기 아이콘

파워밴드와 BOA 핏 시스템을 결합했다. 스윙 시 자유롭게 움직이는 파워밴드가 BOA 핏 시스템과 연동돼 발을 안정적으로 잡아주며 강한 스윙 상황에서도 일관된 지지력을 제공한다. 또 중앙부 L6 BOA 다이얼과 그 양쪽 측면의 TPU 플랩이 결합된 새로운 구조를 선보였다. BOA 조정 시 플랩이 유기적으로 반응해 발을 감싸듯 지지해 모든 골퍼의 발 형태에 맞춘 안정적인 핏을 선사한다.

새롭게 적용된 리페티터 미드솔은 부드러운 착용감과 함께 최적화된 에너지 리턴을 구현한다. 장시간 착용 시에도 편안함을 유지하며 스윙과 보행 전반에서 향상된 퍼포먼스를 지원한다. 아웃솔에는 서로 다른 3가지 트랙션 러그 형태를 전략적으로 배치해 인피니티 트랙션을 채용했다. 이를 통해 다양한 코스 조건에서도 안정적인 접지력을 제공하면서 넓은 지면 접촉을 통한 그립 성능을 선보인다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



