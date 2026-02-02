창원 대산면 수산대교 갈대밭에 불낸 50대 체포 … 진화 완료

경남 창원시 의창구 대산면 수산대교 아래 갈대밭 화재 현장. 창원소방본부 제공 AD 원본보기 아이콘

2일 낮 12시 39분께 경남 창원시 의창구 대산면 수산대교 아래 갈대밭에 난 불이 모두 꺼지고, 이곳에 불을 지른 50대가 검거됐다.

창원서부경찰서는 50대 A 씨를 일반물건방화 혐의로 이날 오후 4시 4분께 긴급체포했다고 밝혔다.

그는 수산대교 인근 갈대밭에 라이터로 불을 지른 혐의를 받는다.

신고받은 소방 당국은 인력 171명, 장비 57대를 동원해 이날 오후 3시 15분께 큰불을 잡고 오후 4시 11분께 진화를 마쳤으며 현재 잔불을 정리하고 있다.

이 과정에서 창원소방본부와 경남소방본부의 인력과 장비, 산림청과 경남도, 부산·대구·경북소방 등 헬기 8대가 동원됐다.

이 불로 인명피해는 없으나 갈대밭과 인근 공원용지가 탔으며 화재 여파로 수산대교 양방향이 교통이 통제됐다.

또 인근 파크골프장 이용객과 마을주민 등 635명이 대피했으며 검은 연기가 다량 퍼지며 화재 관련 신고가 44건에 이르렀다.

앞서 창원시는 오후 1시 20분께 안전 안내 문자를 보내 "의창구 대산면 수산대교 인근 둔치 화재로 수산대교 양방향 교통 통제 중"이라며 "연기가 다량으로 발생하고 있으니 인근 주민은 안전에 유의하길 바란다"고 당부했다.

"낙동강변 수산대교 인근 화재로 고수부지 내 혹은 부근에 있는 주민들은 안전한 곳으로 대피해 주길 바란다", "대산면 화재로 인근 시설 이용 주민은 대피하고 산책이나 자전거 통행을 자제해 달라"는 내용의 문자도 연이어 발송했다.

화재 직후 경찰은 자연 발화 가능성이 적다고 보고 화재 현장 주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 거쳐 피의자를 발견한 후 동선을 추적해 대산면 길거리에서 A 씨를 검거했다.

A 씨는 "추워서 불을 피웠다"라며 범행을 시인한 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행 경위 등을 조사한 후 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 계획이다.

아울러 소방 당국과 함께 정확한 재산피해 규모 등을 조사할 방침이다.





