포항시, '2026 시민안전보험' 갱신…전세버스·개물림 등 보장 확대

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.02 13:47

별도 가입 없이 전 시민 자동 가입, 최대 2000만원 보장

포항시는 각종 재난과 일상생활 속 사고로부터 시민들을 보호하기 위해 2026년도 시민안전보험을 갱신하고, 보장 항목을 기존 14개에서 18개로 확대 운영한다고 2일 밝혔다.


시민안전보험은 포항시에 주민등록을 둔 모든 시민(등록 외국인 포함)을 대상으로 한다.

시민안전보험 홍보 전단 이미지.

별도의 가입 절차나 보험료 부담 없이 사고 발생 시 자동으로 혜택을 받을 수 있는 것이 특징이다.

특히 개인이 가입한 민영 보험이나 정부 재난지원금과 중복 보장이 가능해 사고 피해 시민들의 경제적 부담을 크게 덜어줄 전망이다.


올해 개편에서 가장 눈에 띄는 점은 실생활 밀착형 보장 항목의 추가이다.


시는 시민들의 요구와 사고 빈도를 반영해 다음의 4개 항목을 새롭게 추가했다.

이로써 기존의 자연재해, 폭발·화재·붕괴, 대중교통 이용 중 사고, 익사, 농기계 사고, 스쿨존 교통사고 부상치료비 등을 포함해 총 18개 분야에서 최대 2000만원까지 보장받을 수 있게 됐다.


다만, 상법에 따라 만 15세 미만은 사망 담보에서 제외된다.


보험금은 사고 발생일로부터 3년 이내에 청구해야 한다.


피해 시민이나 유가족은 관련 증빙서류를 갖춰 시민안전보험 사고 접수 콜센터를 통해 신청하면 된다.


포항시는 지난 3년간 총 132건, 약 14억원 규모의 보험금을 지급하며 시민들의 생활 안정에 기여해 왔다.


김복수 도시안전주택국장은 "시민안전보험은 예기치 못한 사고로 어려움을 겪는 시민에게 최소한의 안전망이 되어주는 제도"라며 "앞으로도 시민의 일상 회복을 최우선으로 고려해 보장 내용을 지속적으로 개선하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
