2월 기다렸어… 르노코리아, '그랑 콜레오스' 구매 혜택＋'봉주르 2026' 이벤트

중형 SUV 구매, 조건 따라 480만원까지



회사 자체보조금·특별혜택 2월에도 지속

르노코리아가 2월 한달간 그랑 콜레오스와 아르카나, 세닉 E-Tech 구매 고객을 대상으로 다양한 혜택과 이벤트를 마련했다.

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)는 그랑 콜레오스 구매 고객에게 모델과 조건에 따라 최대 480만원의 구매 혜택을 제공한다고 2일 알렸다.

중형 SUV 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 모델 구매 고객에게는 100만원의 특별 혜택이 주어진다. 전시차 1대에 한해 에스카파드 루프박스 버전에는 200만원 혜택도 적용된다. 여기에 차량 생산 월에 따라 70만~200만원의 추가 혜택과 재구매 1회 이상 또는 현재 르노차 보유 고객을 대상으로 한 50만원 로열티 혜택을 더할 수 있다.

르노코리아 제휴 할부(MFS)를 이용한 이력이 있는 고객이 동일 할부 상품을 재이용할 경우 30만원의 추가 혜택이 제공돼 제휴 할부 혜택은 최대 80만원까지 늘어난다. 다만 테크노 트림은 일부 혜택이 제외된다.

르노코리아는 2월 한달간 그랑 콜레오스 구매 및 관심 고객을 대상으로 '봉주르(bonjour) 2026' 이벤트도 진행한다. 구매 고객 가운데 추첨을 통해 200만원 상당의 여행 상품권 1명을 선정해 증정하며 시승 신청 고객 중 3명에게는 삼성 스팀 로봇청소기를 제공한다. 구매 상담 신청 고객을 대상으로는 CGV 골드클래스 2인 바우처를 20팀 추첨으로 지급한다.

쿠페형 SUV 아르카나는 1%대 정액불 할부 상품을 2월에도 이어간다. 아르카나 1.6 GTe 모델은 최대 3년까지 1.99% 정액불 할부를 이용할 수 있다. 일반 할부 또는 잔가 보장 스마트(SMART) 할부를 선택하면 가솔린과 하이브리드 E-Tech 모델 모두에 50만원의 특별 혜택이 제공된다. 여기에 생산월별 추가 혜택 50만~130만원과 로열티 혜택을 더하면 2월 최대 혜택 규모는 260만원이다. 테크노 트림은 일부 혜택이 제한된다.

준중형 전기 SUV 세닉 E-Tech 100% 일렉트릭은 잔여 물량을 대상으로 정부 보조금 대신 르노코리아 자체 보조금을 2월에도 지급한다. 정부 보조금을 적용하지 않아 차량 보유 의무 기간이나 추가 행정 절차 없이 구매할 수 있는 것이 특징이다.

세닉 E-Tech 구매 고객에게 제공되는 자체 보조금은 지난해 전국 평균 국비·지자체 보조금 규모인 800만원 수준이다. 여기에 최대 700만원의 추가 지원과 로열티 혜택을 더하면 최대 1580만원의 혜택을 받을 수 있어 3600만원대부터 구매가 가능하다. 또는 6년 무이자 정액불 할부와 함께 500만원의 할부 상품 혜택을 선택할 수도 있다. 다만 해당 혜택은 현재 남아 있는 수입 물량에 한해 적용돼 조기 종료될 수 있다.

프랑스에서 생산돼 국내에 수입 판매되는 세닉 E-Tech는 LG에너지솔루션의 87kWh NCM 배터리를 탑재해 산업통상자원부 인증 기준 1회 충전 시 최대 460km 주행이 가능하다. 2024년 '유럽 올해의 차'에 뽑힌 데 이어 한국자동차전문기자협회가 뽑은 '2026 올해의 전기 크로스오버'로도 선정됐다.

영남취재본부 김용우 기자



