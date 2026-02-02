부(富)의 신세계…백화점 재태크 강좌 수강생 4배 껑충

신세계백화점, 재테크 강좌 강화

지난해 재테크 강좌 2배 확대



신세계백화점의 신세계 아카데미가 2026년 봄학기를 맞아 재테크 강좌를 강화한다고 2일 밝혔다.

앞서 신세계 아카데미는 지난해에도 재테크 관련 강좌를 확대하며 2024년 대비 강좌 수를 2배 가까이 늘렸다. 같은 기간 수강생은 4배가량 급증하고 강좌당 평균 참여율이 2배 이상 증가했다.

신세계 아카데미는 올해도 이 같은 열기가 이어질 것으로 보고 올해 첫 학기인 봄학기부터 재테크 콘텐츠에 역량을 집중했다. 그 시작은 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'의 저자이자 부동산 유튜버로 이름을 알린 송희구 작가의 '2026 부동산 원리와 지켜야 할 원칙'(2월23일)이다. 큰 폭의 상승장 이후로 하락장과 반등장이 벌어지는 부동산 시장의 해결책을 제시할 예정이다.

3월 말에는 '2026 머니쇼'를 연다. 지난해 리뉴얼을 끝낸 본점에서 3월28일 하루 동안 펼쳐지는 머니쇼는 '급변하는 경제 질서, 하루 만에 투자 전망을 읽는 재테크 특강'이라는 주제 아래 곽상준(매트릭스 투자자문 대표)·성상현(중소기업중앙회 투자전략실 부부장)·이효석(HS아카데미 대표) 등 세 명의 경제 전문가가 주식, 비트코인, 자산 포트폴리오의 핵심만 짚어준다.

점포마다 고객 특성에 맞춰 강좌를 구성했다. 강남점에는 노후 준비와 절세 전략 강의를 배치했고, 젊은 직장인들이 많이 찾는 타임스퀘어점과 의정부점에서는 사회초년생과 신혼부부 눈높이에 맞춘 강좌들로 꾸렸다.

특히 지난해에 이어서 송희구 작가가 '2026 부동산 원리와 지켜야 할 원칙, 부동산 투자 실전 인사이트'란 주제로 사회초년생부터 은퇴를 앞둔 이들까지 생애주기별 투자법을 강연한다. 이번 강좌는 강남점을 비롯해 본점, 대전신세계 아트앤사이언스(Art&Science), 대구신세계, 하남점에서 만나볼 수 있다.

강남점, 본점 등에서는 '부동산, 결국 입대세가 답이다'(강남점 3월7일, 본점 4월16일) 강좌로 입지 분석부터 대출, 세금까지 한 번에 정리해 주는 수업이 진행된다. 28만 구독자를 거느린 유튜버 '할미언니'는 타임스퀘어점과 사우스시티에서 '매운맛 재테크 멘탈수업'을 연다. (타임스퀘어 2월27일, 사우스시티 4월4일)

의정부점에서는 미국 ETF 투자 블로거이자 작가 '포메뽀꼬'가 '플스포의 메타인지 투자법'(2월28일)으로 해외 투자의 첫걸음을 안내한다.

신세계백화점 관계자는 "올 봄학기는 재테크를 중심으로 쿠킹, K-헤리티지까지 고객의 라이프스타일 전반을 아우르는 강좌를 준비했다"며 "신세계 아카데미가 고객의 자산과 일상 모두를 가꾸는 공간이 되길 바란다"고 밝혔다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



