서울 중소형 아파트값, 강남 11개구 평균 18억원 첫 돌파

한강 이북은 15억원 '키 맞추기'도 관측

KB국민은행 시세로 지난달 한강 이남 11개구의 중소형 아파트값 평균이 18억원을 돌파했다.

2일 KB부동산에 따르면 지난 1월 한강 이남 11개구(강남·서초·송파·강동·양천·강서·영등포·동작·관악·구로·금천구)의 중소형(전용면적 60㎡ 초과~85㎡ 이하) 아파트값은 평균 18억269만원으로 집계됐다. 지난해 12월(17억8561만원)보다 0.96% 상승한 것으로, 서울 중소형 면적 아파트 처음으로 18억원을 돌파했다.

일례로 서울 서초구 방배동 삼호한숲 전용 84.87㎡는 지난달 27일 18억1000만원(4층)에 팔렸다. 종전 최고가였던 2023년 5월2일 15억2000만원(11층) 대비 약 3억원 상승한 금액이다.

서울 강동구 명일동 삼익그린2차 전용 84.755㎡는 지난달 26일 20억원(8층)에 팔렸다. 작년 10월 동일 면적이 각각 19억1000만원(3층), 19억5000만원(2층)으로 19억원대에 잇달아 계약된 이후 약 3개월 만에 20억원을 돌파했다.

대출 6억원이 전부 나오는 15억원 이하의 한강 이북 중소형 아파트의 경우 매매 가격이 15억원으로 수렴하는 이른바 '키 맞추기'가 진행되는 양상도 보이고 있다.

지난달 한강 이북 14개구(종로·중·용산·성동·광진·동대문·중랑·성북·강북·도봉·노원·은평·서대문·마포구)의 중소형 아파트 평균가는 11억419만원으로, 작년 12월(10억9510만원)보다 0.83% 오르며 11억원을 처음으로 넘어섰다.

서울 노원구 공릉동 태릉해링턴플레이스 전용 84.98㎡의 경우 지난달 20일 11억9500만원(12층)에 계약되며 이 면적 역대 최고가를 경신했다. 지난해 11월에 계약된 종전 최고가인 11억6000만원(15층)보다 3500만원 오른 금액이다.

