본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산서 열리는 전국 학생체전 2개 공식 누리집 오픈

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.01 10:42

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제20회 전국장애학생체육대회·제55회 전국소년체육대회 5월 부산서 개최

올해 부산에서 열리는 2개의 전국 학생 스포츠대회를 앞두고 공식 누리집이 문을 열었다.


부산시(시장 박형준)는 '제20회 전국장애학생체육대회'와 '제55회 전국소년체육대회'의 공식 누리집을 각각 개설했다고 알렸다. 두 대회는 오는 5월 부산에서 차례로 열린다.

공식 누리집에는 대회 소개와 행사 일정, 경기 정보, 알림 사항 등 기본 정보가 담겼다. 경기 관람과 함께 부산을 찾는 방문객을 위해 부산의 관광지와 축제, 음식 관련 정보도 함께 제공한다. 모바일 기기에서도 이용할 수 있도록 화면 구성과 접근성을 고려해 제작됐다.


누리집 개설을 기념한 퀴즈 이벤트도 진행된다. 다음달 13일까지 참여할 수 있으며 정답자 가운데 추첨을 통해 500여명에게 치킨과 커피 쿠폰 등이 제공될 예정이다.


제20회 전국장애학생체육대회는 5월 12일부터 15일까지 4일간 부산아시아드주경기장 등 18개 경기장에서 17개 종목이 치러진다. 제55회 전국소년체육대회는 5월 23일부터 26일까지 56개 경기장에서 40개 종목 경기가 열린다.

김완상 부산시 체육국장은 "오는 5월 부산에서 열리는 전국 단위 체육행사가 시민과 함께하는 대회가 될 수 있도록 하겠다"며 "누리집을 통해 대회 정보는 물론 부산의 관광 자원도 함께 소개해 지역 경제에도 도움이 되도록 준비하겠다"고 말했다.

부산서 열리는 전국 학생체전 2개 공식 누리집 오픈
AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고민하는 사이 백만원 올랐어요"…연초부터 줄줄이 가격 오르더니 인상 예고도 "고민하는 사이 백만원 올랐어요"…연초부터 줄줄... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"인간은 끼어들지 마"…'AI만의 SNS' 몰트북 등장했다

까르띠에 대표 시계 2000만원 넘었다…불황 속 명품의 배짱

결혼 의향 회복 조짐…미혼 남녀 긍정 응답 2년째 늘어

‘초저가 화장품’ 대기업 참전하자…3040도 '믿고 쓰는 다이소'

Z세대 82% "공무원 시험 도전 안 해"…이유 물어보니

삼성전자, 3년만에 다시 '가장 일하고 싶은 기업' 1위

이 대통령 "설탕 부담금, 어려운 문제일수록 토론해야"

새로운 이슈 보기