부산서 열리는 전국 학생체전 2개 공식 누리집 오픈

제20회 전국장애학생체육대회·제55회 전국소년체육대회 5월 부산서 개최

올해 부산에서 열리는 2개의 전국 학생 스포츠대회를 앞두고 공식 누리집이 문을 열었다.

부산시(시장 박형준)는 '제20회 전국장애학생체육대회'와 '제55회 전국소년체육대회'의 공식 누리집을 각각 개설했다고 알렸다. 두 대회는 오는 5월 부산에서 차례로 열린다.

공식 누리집에는 대회 소개와 행사 일정, 경기 정보, 알림 사항 등 기본 정보가 담겼다. 경기 관람과 함께 부산을 찾는 방문객을 위해 부산의 관광지와 축제, 음식 관련 정보도 함께 제공한다. 모바일 기기에서도 이용할 수 있도록 화면 구성과 접근성을 고려해 제작됐다.

누리집 개설을 기념한 퀴즈 이벤트도 진행된다. 다음달 13일까지 참여할 수 있으며 정답자 가운데 추첨을 통해 500여명에게 치킨과 커피 쿠폰 등이 제공될 예정이다.

제20회 전국장애학생체육대회는 5월 12일부터 15일까지 4일간 부산아시아드주경기장 등 18개 경기장에서 17개 종목이 치러진다. 제55회 전국소년체육대회는 5월 23일부터 26일까지 56개 경기장에서 40개 종목 경기가 열린다.

김완상 부산시 체육국장은 "오는 5월 부산에서 열리는 전국 단위 체육행사가 시민과 함께하는 대회가 될 수 있도록 하겠다"며 "누리집을 통해 대회 정보는 물론 부산의 관광 자원도 함께 소개해 지역 경제에도 도움이 되도록 준비하겠다"고 말했다.





