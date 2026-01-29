화성시, 전국 첫 아이돌봄 전담 센터 개소

가족센터 위탁사무서 분리→전문성 강화

경기도 화성시는 28일 유앤아이센터 내에 마련한 '화성시 아이돌봄센터' 개소식을 개최하고 지역 내 아이돌봄 서비스 제공을 위한 운영을 시작했다고 29일 밝혔다.

28일 화성시가 유앤아이센터 내에 마련한 '화성시아이돌봄센터' 개소식에서 참석자들이 기념 테이프를 자르고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

센터는 맞벌이 가정, 한부모 가정, 저소득 가정 등 돌봄이 필요한 가정을 대상으로 ▲아이돌봄 서비스 연계 ▲아이돌보미 교육 및 관리 ▲아이돌봄 서비스 안내 및 홍보 ▲아이돌봄 서비스 비용의 지원 등을 체계적으로 수행하는 거점 기관이다.

특히 이번 센터 개소를 통해 화성시 가족센터 내 위탁사무였던 아이돌봄 업무를 분리해 사업의 전문성을 높이고 아이돌봄 서비스의 공공성과 전문성을 강화할 것으로 기대된다.

시는 센터를 중심으로 돌봄공백 해소와 저출생 대응을 위한 다양한 돌봄 정책을 확대해 나갈 계획이다.

시 관계자는 "센터는 양육으로 어려움을 겪는 가정의 돌봄 부담을 덜고 부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있는 기반이 될 것"이라며 "아이와 가정이 일상에서 체감할 수 있는 돌봄 서비스를 안정적으로 제공해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>